«Ватного реваншу не буде»: біля поліції у Луцьку відбувся мітинг. ФОТО





Патріотичне об’єднання «Рух Опору Капітуляції» на Волині зібрало небайдужих лучан під стінами Головного управління Нацполіції в області у четвер, 3 вересня, аби передати звернення до правоохоронців з вимогою відпустити хлопців, яких затримали за напад, як кажуть учасники акції, на тітушок Іллі Киви.



«Хлопці, ризикнувши своєю свободою, вирішили протидіяти ватному реваншу. Його не буде», – переконує очільник «Національного корпусу» на Волині Андрій Дяченко.







Окрім Луцька та Києва, аналогічні акції солідарності та підтримки відбуваються відразу у 20-ти інших містах України, серед них: Харків, Черкаси, Вінниця, Житомир, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Полтава, Одеса, Рівне та інші.



«Сьогодні ми прийшли під управління Нацполіції із таким посилом: якщо ви не хочете, щоб Україна перетворилася на поле для бійок чи масових заворушок, то повинні прикрутити на початках усі «ватні» проекти. Це єдиний запобіжник. На жаль, ми бачимо, що замість того, аби протидіяти ефективно цим тітушкам, поліція затримує патріотів. Реагуєте на реакцію, а не на причину, подразник», – пояснює Андрій Дяченко.







Нагадаємо, що 27 серпня Ілля Кива повідомив, що на трасі Київ – Харків невідомі



Натомість переконував, що у нападі постраждало четверо осіб. За твердженням нардепа, нападниками були члени «Національного корпусу» і полку «Азов». Згодом поліція зробила заяву, що постраждало двоє членів організації «Патріоти – За життя».



У Нацкорпусі ж заявили, що ні вони, ні полк «Азов» не мають стосунку до обстрілу автобуса.







Невдовзі після інциденту чотирнадцятьох хлопців затримали у Красноградському районі Харківської області. Їм оголосили про підозру за хуліганство і організований замах на вбивство членів організації «Патріоти – За життя», взявши під варту на 60 діб без альтернативи застави.







«Декого із хлопців, яких арештували, на місці подій і взагалі не було, з дому фактично в домашніх халатах позабирали, – говорить Андрій Дяченко. – До того ж їм інкримінують безглузді статті, наприклад – груповий замах на вбивство. Тобто за хорошу виховну бесіду світить ледь не по 15 років реального терміну», – каже очільник «Національного корпусу».







На мирну акцію протесту у Луцьку прийшло приблизно пів сотні людей із Нацдружин, Нацкорпусу, Самооборони та навіть декілька місцевих депутатів. Приїхали також учасники із міста Ковель, зокрема – активіст «Азову» Олександр Філон.



«Українські націоналісти загартовані революцією та війною, ми рішучі, як ніколи. Цього разу ми не залишимо жодного шансу для колаборантів та пособників окупантів. Перемога буде за нами. Слава Україні», – виступив активіст.



Звернення передали особисто в руки заступнику начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергію Козаку.



Члени організації «Патріоти – За життя», які на момент нападу перебували в автобусі



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