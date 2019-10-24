На Волині розшукують чоловіка, який поїхав на роботу у Луцьк та зник. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Правоохоронці оголосили у розшук громадянина Соловонюка Миколу Юрійовича, 20.12.1986 р.н., уродженця міста Луцьк.
Про це йдеться на сторінці Маневицького відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Повідомляють, чоловік зареєстрований у Луцьку, вулиця Ванди Василевської4/1, проживає за адресою селище Маневичі, вулиця Ринкова, 27.
Відомо, 10 серпня 2020 зниклий поїхав на роботу до Луцька та наразі його місцезнаходження невідоме. На зв'язок він не виходить.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Соловонюка М. Ю. просять повідомити на адресу місцевого відділення поліція за телефонами:
068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
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Про це йдеться на сторінці Маневицького відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Повідомляють, чоловік зареєстрований у Луцьку, вулиця Ванди Василевської4/1, проживає за адресою селище Маневичі, вулиця Ринкова, 27.
Відомо, 10 серпня 2020 зниклий поїхав на роботу до Луцька та наразі його місцезнаходження невідоме. На зв'язок він не виходить.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Соловонюка М. Ю. просять повідомити на адресу місцевого відділення поліція за телефонами:
068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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