На Волині розшукують чоловіка, який поїхав на роботу у Луцьк та зник. ФОТО

Соловонюка Миколу Юрійовича, 20.12.1986 р.н., уродженця міста Луцьк.



Про це



Повідомляють, чоловік зареєстрований у Луцьку, вулиця Ванди Василевської4/1, проживає за адресою селище Маневичі, вулиця Ринкова, 27.



Відомо, 10 серпня 2020 зниклий поїхав на роботу до Луцька та наразі його місцезнаходження невідоме. На зв'язок він не виходить.



У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Соловонюка М. Ю. просять повідомити на адресу місцевого відділення поліція за телефонами:

068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.

2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці оголосили у розшук громадянина, 20.12.1986 р.н., уродженця міста Луцьк.Про це йдеться на сторінці Маневицького відділення поліції ГУНП у Волинській області.Повідомляють, чоловік зареєстрований у Луцьку, вулиця Ванди Василевської4/1, проживає за адресою селище Маневичі, вулиця Ринкова, 27.Відомо, 10 серпня 2020 зниклий поїхав на роботу до Луцька та наразі його місцезнаходження невідоме. На зв'язок він не виходить.У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Соловонюка М. Ю. просять повідомити на адресу місцевого відділення поліція за телефонами:– о\у Сахарчук Д.В.– чергова частина Маневицького ВП ГУНП

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