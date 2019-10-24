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На Волині розшукують чоловіка, який поїхав на роботу у Луцьк та зник. ФОТО

На Волині розшукують чоловіка, який поїхав на роботу у Луцьк та зник. ФОТО
Правоохоронці оголосили у розшук громадянина Соловонюка Миколу Юрійовича, 20.12.1986 р.н., уродженця міста Луцьк.

Про це йдеться на сторінці Маневицького відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Повідомляють, чоловік зареєстрований у Луцьку, вулиця Ванди Василевської4/1, проживає за адресою селище Маневичі, вулиця Ринкова, 27.

Відомо, 10 серпня 2020 зниклий поїхав на роботу до Луцька та наразі його місцезнаходження невідоме. На зв'язок він не виходить.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Соловонюка М. Ю. просять повідомити на адресу місцевого відділення поліція за телефонами:
068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП

На Волині розшукують чоловіка, який поїхав на роботу у Луцьк та зник. ФОТО

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Теги: розшук, Луцьк, Волинь
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