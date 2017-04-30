«Будете пробувати ламати через коліно, закінчите гірше, ніж Янукович», – Гузь до «Слуг народу»

Народний депутатвиступив категорично проти, щоб Центральній виборчій комісії дали можливість проводити соціологічні опитування і тим самим маніпулювати думкою громадян.Про це він заявив з трибуни парламенту, йдеться на офіційній сторінці нардепа у фейсбуці.“ЦВК 30 років не проводила жодних соціологічних опитувань. І “Слуга народу” тепер запропонувала: а давайте дамо можливість проводити соцопитування ЦВК. Для чого? Щоб маніпулювати думкою громадян?” - зауважив парламентар.Так, під час підготовки нового виборчого кодексу, було дуже багато неточностей. І комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, де нардеп є заступником голови комітету, зробив усе можливе, щоб ці неточності виправити.“Наш комітет вчора скасував норму щодо надання можливості проведення ЦВК соціологічних опитувань. Але вже вночі мені пишуть, що треба терміново вранці зібратися і цю норму повернути. Сьогодні зранку було обговорення цього питання. Дякую принциповим депутатам, які не голосували, у тому числі і зі “Слуги народу”, які знають, що не треба ЦВК проводити соцопитування. І що ви думаєте? Керівництво комітету захотіло переламати через коліно депутатський корпус і весь комітет. Тільки завдяки колегам, завдяки тому, що вийняли картки, не дали цього зробити”, - розповів Гузь.Він зауважив, що, на жаль, такі рішення приймаються не в парламентському залі, а в офісі президента України, й звернувся до “Слуг народу”: “Хлопці, не туди йдете. Якщо будете намагатися ламати через коліно, закінчите гірше, ніж Янукович! Ми — порядні люди в цьому залі. Вам цього не дано!”