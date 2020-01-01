У Луцьку нічним містом їздив п'яний водій

Луцькі патрульні виявили чоловіка, який порушив ПДР та кермував у стані алкогольного сп’яніння без посвідчення водія.Зазначається, що цієї внночі на вулиці Володимирській патрульні виявили автомобіль АЗЛК 2141, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме – не подав попереджувальний сигнал при зміні напрямку руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.Автомобіль відразу зупинили, а у 27-річного чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння він пройшов у медичній установі. Результат від лікаря – позитивний.Під час складання адмінматеріалів, поліцейські встановили, що у кермувальника немає при собі посвідчення відповідної категорії.На нього склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) та об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил використання попереджувальних сигналів при зміні напрямку руху) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі і не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Також, його відсторонили від керування.