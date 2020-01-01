вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку нічним містом їздив п'яний водій

У Луцьку нічним містом їздив п'яний водій
Луцькі патрульні виявили чоловіка, який порушив ПДР та кермував у стані алкогольного сп’яніння без посвідчення водія.

Зазначається, що цієї внночі на вулиці Володимирській патрульні виявили автомобіль АЗЛК 2141, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме – не подав попереджувальний сигнал при зміні напрямку руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Автомобіль відразу зупинили, а у 27-річного чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння він пройшов у медичній установі. Результат від лікаря – позитивний.

Під час складання адмінматеріалів, поліцейські встановили, що у кермувальника немає при собі посвідчення відповідної категорії.

На нього склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) та об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил використання попереджувальних сигналів при зміні напрямку руху) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі і не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Також, його відсторонили від керування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водій, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників
Сьогодні, 15:10
«Волинь» представила нових футболістів. ФОТО
Сьогодні, 14:51
У Луцьку нічним містом їздив п'яний водій
Сьогодні, 14:34
У Києві затримали молоду жінку, яка носила новонароджену дитину в дорожній сумці. ФОТО
Сьогодні, 14:20
«Будете пробувати ламати через коліно, закінчите гірше, ніж Янукович», – Гузь до «Слуг народу»
Сьогодні, 14:06
Схожі новини
На Волині п'яний водій за 1000 гривень хотів «відмазатись» від патрульних На Волині п'яний водій за 1000 гривень хотів «відмазатись» від патрульних
Сьогодні, 10:53
Збрехав, що везе дружину на операцію до Луцька: як волинянин намагався обдурити патрульних Збрехав, що везе дружину на операцію до Луцька: як волинянин намагався обдурити патрульних
21 серпень, 13:52
У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія
14 серпень, 16:50
Волинські патрульні склали на водія Range Rover протокол, бо номерний знак його авто був з пластику Волинські патрульні склали на водія Range Rover протокол, бо номерний знак його авто був з пластику
13 липень, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників
Сьогодні, 15:10
 0
«Волинь» представила нових футболістів. ФОТО
Сьогодні, 14:51
 0
У Луцьку нічним містом їздив п'яний водій
Сьогодні, 14:34
 0
У Києві затримали молоду жінку, яка носила новонароджену дитину в дорожній сумці. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
«Будете пробувати ламати через коліно, закінчите гірше, ніж Янукович», – Гузь до «Слуг народу»
Сьогодні, 14:06
 0
Медіа
відео
1/8