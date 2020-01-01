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Рада посилила відповідальність за викрадення авто

Рада посилила відповідальність за викрадення авто
Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.

У другому читанні нардепи схвалили законопроект №3301 щодо врахування вартості автомобіля при визначенні відповідальності за його викрадення, - пише ТСН.

Зазначають, за відповідний документ віддали свій голос 309 парламентаріїв.

Нинішня редакція ч. 2 і 3 ст. 289 Кримінального кодексу враховує реально завдані збитки від злочину, а не вартість викраденого автомобіля. Цей закон за викрадення автомобіля не передбачає покарання у вигляді штрафу. Такі дії, згідно з документом, караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

У разі якщо викрадення авто здійснили за допомогою "електронних пристроїв для втручання у роботу технічних засобів охорони" або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За крадіжку авто, вчинену організованою групою або поєднану з насильством, зловмиснику загрожуватиме від 8 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.


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Теги: авто, крадіжка
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