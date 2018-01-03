Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали безвісти зниклим
Сьогодні, 18:16
Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.
Про це інформує штаб ООС у facebook.
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Як стверджують його побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна.
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Про це інформує штаб ООС у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення
Як стверджують його побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна.
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