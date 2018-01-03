вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали безвісти зниклим

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали безвісти зниклим
Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

Про це інформує штаб ООС у facebook.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення

Як стверджують його побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, пожежі, Луганщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали безвісти зниклим
Сьогодні, 18:16
У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*
Сьогодні, 17:59
В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:49
На Волині закрили три групи дитсадка через підозру на коронавірус у вихователів
Сьогодні, 17:39
У трьох медзакладах Волині розпочали роботи з модернізації приймальних відділень
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
У пожежі на Волині загинув 45-річний чоловік У пожежі на Волині загинув 45-річний чоловік
17 липень, 12:43
Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
03 січень, 2018, 12:07
На Волині через коротке замикання електромережі горіли три будівлі На Волині через коротке замикання електромережі горіли три будівлі
Сьогодні, 09:17
У Житомирі 17-річний курсант скоїв самогубство, залишивши передсмертну записку У Житомирі 17-річний курсант скоїв самогубство, залишивши передсмертну записку
02 вересень, 13:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали безвісти зниклим
Сьогодні, 18:16
 0
У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*
Сьогодні, 17:59
 0
В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:49
 0
На Волині закрили три групи дитсадка через підозру на коронавірус у вихователів
Сьогодні, 17:39
 0
У трьох медзакладах Волині розпочали роботи з модернізації приймальних відділень
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8