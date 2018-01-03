Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали безвісти зниклим





Про це інформує штаб ООС у facebook.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення



Як стверджують його побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.Про це інформує штаб ООС у facebook.Як стверджують його побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію