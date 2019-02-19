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На Волині під час ремонту теплотраси вантажівка застрягла у ямі

На Волині під час ремонту теплотраси вантажівка застрягла у ямі
На вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському поблизу будинку №103 зранку 3-го вересня застрягла вантажівка. Визволяли автомобіль за допомогою трактора.

Як стало відомо БУГу, стався зсув ґрунту на місці ремонту теплотраси.

Наразі на вулиці Луцькій тривають ремонтні роботи, які виконує КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”. Зазначимо, що 70% робіт уже виконали.

До слова, вантажівку дістали швидко і роботи продовжили.

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Теги: Володимир, вантажівка, яма
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