На Волині під час ремонту теплотраси вантажівка застрягла у ямі
Сьогодні, 16:41
На вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському поблизу будинку №103 зранку 3-го вересня застрягла вантажівка. Визволяли автомобіль за допомогою трактора.
Як стало відомо БУГу, стався зсув ґрунту на місці ремонту теплотраси.
Наразі на вулиці Луцькій тривають ремонтні роботи, які виконує КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”. Зазначимо, що 70% робіт уже виконали.
До слова, вантажівку дістали швидко і роботи продовжили.
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Як стало відомо БУГу, стався зсув ґрунту на місці ремонту теплотраси.
Наразі на вулиці Луцькій тривають ремонтні роботи, які виконує КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”. Зазначимо, що 70% робіт уже виконали.
До слова, вантажівку дістали швидко і роботи продовжили.
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