На Волині під час ремонту теплотраси вантажівка застрягла у ямі





Як стало відомо



Наразі на вулиці Луцькій тривають ремонтні роботи, які виконує КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”. Зазначимо, що 70% робіт уже виконали.



До слова, вантажівку дістали швидко і роботи продовжили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському поблизу будинку №103 зранку 3-го вересня застрягла вантажівка. Визволяли автомобіль за допомогою трактора.Як стало відомо БУГу , стався зсув ґрунту на місці ремонту теплотраси.Наразі на вулиці Луцькій тривають ремонтні роботи, які виконує КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”. Зазначимо, що 70% робіт уже виконали.До слова, вантажівку дістали швидко і роботи продовжили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію