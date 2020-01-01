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У трьох медзакладах Волині розпочали роботи з модернізації приймальних відділень

У трьох медзакладах Волині розпочали роботи з модернізації приймальних відділень
На Волині ведуться роботи з модернізації приймальних відділень на базі трьох медичних закладів Волині – Луцької міської клінічної лікарні, Нововолинської центральної та Любомльської районної лікарень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Щодо інших чотирьох об’єктів – наразі розроблена проектно-кошторисна документація, тривають тендерні процедури, визначаються підрядники, вирішується питання щодо співфінансування з місцевими бюджетами.

Загалом цьогоріч у 7 опорних медичних закладах Волинської області буде здійснена реконструкція та оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в рамках програми Президента України «Велике будівництво».

Відтак, днями вже розпочалися будівельні роботи з реалізація даного проекту у КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради», які планують завершити до кінця цього року. Будівництво фінансуватиметься за кошти державного бюджету та вартуватиме 7 млн грн.

«В Україні вперше реалізується такий масштабний проект, – зазначає голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. – Модернізація закладів охорони здоров’я здійснюється за типовим проектом, аби усі приймальні відділення в рамках програми відповідали європейським стандартам. Усі медзаклади будуть мати єдиний брендбук, стандарти облаштування приміщень та відповідний перелік устаткування і обладнання».

До слова, згідно з проектом «EMERGENCY 2020», МОЗ України закупить УЗД–апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дифібрилятор, апарат ШВЛ, лабораторне обладнання.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, приймальні відділення, медзаклади
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