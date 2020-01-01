Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина

Андрія Володимировича Стаднікова, жителя селища Іваничі.



Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України. Він переховується від слідства, - пише ГУНП у Волинській області.



Тож просять громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: 0668331368, 0931271036 або 102.











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