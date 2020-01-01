вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина

Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина
Поліція розшукує 43-річного Андрія Володимировича Стаднікова, жителя селища Іваничі.

Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України. Він переховується від слідства, - пише ГУНП у Волинській області.

Тож просять громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: 0668331368, 0931271036 або 102.

Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, чоловік, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У трьох медзакладах Волині розпочали ремонт з модернізації приймальних відділень
Сьогодні, 17:05
Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина
Сьогодні, 17:04
На Волині сталась смертельна аварія за участі вантажівки і легковика
Сьогодні, 16:42
На Волині під час ремонту теплотраси вантажівка застрягла у ямі
Сьогодні, 16:41
Поблизу Луцька у Стиру виявили загибель риби: результати аналізу проб води
Сьогодні, 16:24
Схожі новини
За крадіжку розшукують 52-річного волинянина За крадіжку розшукують 52-річного волинянина
31 серпень, 11:38
Гостював у Луцьку: розшукують безвісти зниклого 40-річного волинянина Гостював у Луцьку: розшукують безвісти зниклого 40-річного волинянина
22 липень, 14:19
Розшукують 54-річного волинянина Розшукують 54-річного волинянина
12 березень, 16:59
Розшукують 35-річного чоловіка, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник Розшукують 35-річного чоловіка, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник
11 березень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У трьох медзакладах Волині розпочали ремонт з модернізації приймальних відділень
Сьогодні, 17:05
 0
Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина
Сьогодні, 17:04
 0
На Волині сталась смертельна аварія за участі вантажівки і легковика
Сьогодні, 16:42
 0
На Волині під час ремонту теплотраси вантажівка застрягла у ямі
Сьогодні, 16:41
 0
Поблизу Луцька у Стиру виявили загибель риби: результати аналізу проб води
Сьогодні, 16:24
 0
Медіа
відео
1/8