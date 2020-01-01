У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*





Про це повідомляє пресслужба розважального центру.



Зауважують, що кава живе лише 2 місяці після обсмажування, саме тому в наявності - завжди обмежена кількість.



У закладі «The Spiceroom» назвали маловідомі факти про каву, через які до її вибору варто підійти дуже прискіпливо.

Тож:



- кава наповнена своїм смаком та ароматом максимально лише протягом 1–2 місяців. Далі смак втрачається швидко і безповоротно;



- кава з-за кордону мандрує у деяких випадках більше двох місяців і відповідно втрачає свій смак, поки добереться до вашого горнятка;



- комерційні бренди зазвичай роблять каву темного обсмажкування. А чим темніше обсмажування, тим бідніше зерно в ароматиці та смаку;



- не завжди кава з-за кордону є дешевшою;



Додають, що варто лише раз спробувати каву із якісних зерен і покупець сам усе зрозуміє.



В кав'ярні «The Spiceroom Lutsk» продають каву лише свіжого смаження, з різних регіонів світу. Тут допоможуть підібрати каву із регіону відповідно до ваших смакових вподобань.



Для тих, хто не любить каву, є великий асортимент чаю: від матчі до гречаного.



Напоями можна посмакувати в закладі або купувати в пачках додому.



Сторінка закладу в Інстаграмі:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кав'ярні «The Spiceroom Lutsk», що на 4 поверсі розважального центру «Промінь», можна придбати неймовірно смачну та якісну свіжосмажену каву.Про це повідомляє пресслужба розважального центру.Зауважують, що кава живе лише 2 місяці після обсмажування, саме тому в наявності - завжди обмежена кількість.У закладі «The Spiceroom» назвали маловідомі факти про каву, через які до її вибору варто підійти дуже прискіпливо.Тож:- кава наповнена своїм смаком та ароматом максимально лише протягом 1–2 місяців. Далі смак втрачається швидко і безповоротно;- кава з-за кордону мандрує у деяких випадках більше двох місяців і відповідно втрачає свій смак, поки добереться до вашого горнятка;- комерційні бренди зазвичай роблять каву темного обсмажкування. А чим темніше обсмажування, тим бідніше зерно в ароматиці та смаку;- не завжди кава з-за кордону є дешевшою;Додають, що варто лише раз спробувати каву із якісних зерен і покупець сам усе зрозуміє.В кав'ярні «The Spiceroom Lutsk» продають каву лише свіжого смаження, з різних регіонів світу. Тут допоможуть підібрати каву із регіону відповідно до ваших смакових вподобань.Для тих, хто не любить каву, є великий асортимент чаю: від матчі до гречаного.Напоями можна посмакувати в закладі або купувати в пачках додому.Сторінка закладу в Інстаграмі: https://instagram.com/the_spiceroom.lutsk?igshid=1i5idgnjr0ju1

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