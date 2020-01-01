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У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*

У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*
У кав'ярні «The Spiceroom Lutsk», що на 4 поверсі розважального центру «Промінь», можна придбати неймовірно смачну та якісну свіжосмажену каву.

Про це повідомляє пресслужба розважального центру.

Зауважують, що кава живе лише 2 місяці після обсмажування, саме тому в наявності - завжди обмежена кількість.

У закладі «The Spiceroom» назвали маловідомі факти про каву, через які до її вибору варто підійти дуже прискіпливо.
Тож:

- кава наповнена своїм смаком та ароматом максимально лише протягом 1–2 місяців. Далі смак втрачається швидко і безповоротно;

- кава з-за кордону мандрує у деяких випадках більше двох місяців і відповідно втрачає свій смак, поки добереться до вашого горнятка;

- комерційні бренди зазвичай роблять каву темного обсмажкування. А чим темніше обсмажування, тим бідніше зерно в ароматиці та смаку;

- не завжди кава з-за кордону є дешевшою;

Додають, що варто лише раз спробувати каву із якісних зерен і покупець сам усе зрозуміє.

В кав'ярні «The Spiceroom Lutsk» продають каву лише свіжого смаження, з різних регіонів світу. Тут допоможуть підібрати каву із регіону відповідно до ваших смакових вподобань.

Для тих, хто не любить каву, є великий асортимент чаю: від матчі до гречаного.

Напоями можна посмакувати в закладі або купувати в пачках додому.

Сторінка закладу в Інстаграмі: https://instagram.com/the_spiceroom.lutsk?igshid=1i5idgnjr0ju1
У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*
У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*
У «Промені» працює ексклюзивна кав'ярня*

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Теги: «The Spiceroom Lutsk», кав’ярня, Помінь
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