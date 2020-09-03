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На Волині закрили три групи дитсадка через підозру на коронавірус у вихователів

На Волині закрили три групи дитсадка через підозру на коронавірус у вихователів
У двох вихователів та у помічниці вихователя дитсадка №2 підозрюють коронавірус.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє "Нововолинськ.com".

За словами головної лікарки НЦ ПМСД Ольги Попіки, перша працівниця закладу звернулася до лікарні 26-го серпня. Наступна - 31 серпня, а остання – вчора ввечері. Усі з симптомами, характерними для Covid-19.

Нагадаємо, 25 серпня повідомляли, що у дитячому садочку №3 Нововолинська була підозра на спалах коронавірусу. Нині усі 5 працівників закладу здорові, однак результатів їх ПЛР-тестів немає досі.

За словами першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського, затримка з результатами тестування створює чималі незручності, адже не зрозуміло чи справді працівники хворіли на Covid-19. Як виявилося, станом на сьогодні відомо результати лиш тих, хто здав тест до 20-го серпня.

“На сьогоднішній день у нас є результати ПЛР-тестів лиш за 20-те серпня“, – зазначила Ольга Попіка.

Андрій Сторонський порадив керівництву лікарні та санстанції звертатися в обласне управління охорони здоров’я з проханням пришвидшити виконання ПЛР-тестів, адже зараз інфекційне відділення заповнене хворими, які очікують результатів. А зараз це займає щонайменше 2 тижні.

Відтак, вирішили закрити три групи ДНЗ №2, у яких працювали вихователі із підозрою на коронавірус. Однак, з понеділка відновить роботу ДНЗ №3, а працівників, які досі очікують результатів тестів замінять інші.

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Теги: коронавірус, підозра, Нововолинськ
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