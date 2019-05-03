Які на Волині діють правила перевезення дітей у шкільних автобусах в умовах пандемії. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Врублевська.



Зі слів освітянки, водіям доводиться робити більше рейсів, щоб діти під час дороги дотримувалися дистанції. Усі школярі мають бути у масці. Самі ж автобуси обробляють перед кожною поїздкою.



Водій Микола Дудкін розповідає: робочий день розпочинається о сьомій ранку. Дітей забирає з трьох навколишніх сіл. До початку карантину, каже, робив три рейси, зараз - шість: "Раніше ми наїжджали 70 кілометрів, автобус в день, а зараз виходить 125. Того року ми брали більше дітей, а зараз під час карантину тільки сидячі. Раніше діти з садочка сідали, а зараз ми їх не возимо".



Методистка з питань освіти Оксана Врублевська розповіла, 4 кілограми дезинфікуючого розчину закупили для обробки шкільного автобуса, купили за гроші громади. Водіїв забезпечили необхідними засобами захисту. "Взагалі на ОТГ ми витратили орієнтовно десь 50 тисяч на придбання дезинфікуючих засобів. Це такі хлоровмісні таблетки, які дозволені МОЗ. Медична сестра готує розчин для водія".



Зі слів директорки Боратинської школи Мирослави Бойчун, у закладі навчається 467 дітей. Возять школярів два автобуси. Разом з дітьми в автобус сідає супроводжуюча освітянка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пандемію COVID-19 змінилися правила перевезення дітей у шкільних автобусах.Про це розповіла Суспільному методистка з питань освіти Боратинської ОТГЗі слів освітянки, водіям доводиться робити більше рейсів, щоб діти під час дороги дотримувалися дистанції. Усі школярі мають бути у масці. Самі ж автобуси обробляють перед кожною поїздкою.Водій Микола Дудкін розповідає: робочий день розпочинається о сьомій ранку. Дітей забирає з трьох навколишніх сіл. До початку карантину, каже, робив три рейси, зараз - шість: "Раніше ми наїжджали 70 кілометрів, автобус в день, а зараз виходить 125. Того року ми брали більше дітей, а зараз під час карантину тільки сидячі. Раніше діти з садочка сідали, а зараз ми їх не возимо".Методистка з питань освіти Оксана Врублевська розповіла, 4 кілограми дезинфікуючого розчину закупили для обробки шкільного автобуса, купили за гроші громади. Водіїв забезпечили необхідними засобами захисту. "Взагалі на ОТГ ми витратили орієнтовно десь 50 тисяч на придбання дезинфікуючих засобів. Це такі хлоровмісні таблетки, які дозволені МОЗ. Медична сестра готує розчин для водія".Зі слів директорки Боратинської школи, у закладі навчається 467 дітей. Возять школярів два автобуси. Разом з дітьми в автобус сідає супроводжуюча освітянка.

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