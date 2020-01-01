На Волині зупинили водія фури, який перевищив допустиму вагу вантажу. ВІДЕО





Про це розповів Михайло Лущинський.



На Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Один із них - на автодорозі Ковель-Луцьк.



Михайло Лущинський каже: окремі водії, знаючи про розташування вагового комплексу, намагаються його об’їхати. Таким чином, говорить, уникають проходження контролю.



Як розповів Михайло Лущинський, згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.



"Навантаження по осям допустимі на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, і на потрійну 16 тонн. Для контейнеровозів є збільшення параметрів, повна маса 44 тони, на подвійну вісь 17 тонн на потрійну 24 тони", - розповів працівник "Укртрансбезпеки". Зі слів Михайла Лущинського, якщо температура повітря буде більша за 28 градусів, то маса авто має бути не більше 24 тонн, навантаження на вісь не більше 7 тонн.



Цього року сума нарахувань за перевищення вагових параметрів вже склала 180 тисяч євро. За проїзд дорогами загального користування без дозвільних документів працівники контролюючих органів оштрафували перевізників на 2 мільйони гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї доби на Волині працівники "Укртрансбезпеки" зупинили одного водія, який перевищив допустиму вагу вантажу. З початку року ж склали 200 актів про перевищення вагових параметрів.Про це розповів Суспільному працівник "Укртрансбезпеки" в областіНа Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Один із них - на автодорозі Ковель-Луцьк.Михайло Лущинський каже: окремі водії, знаючи про розташування вагового комплексу, намагаються його об’їхати. Таким чином, говорить, уникають проходження контролю.Як розповів Михайло Лущинський, згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн."Навантаження по осям допустимі на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, і на потрійну 16 тонн. Для контейнеровозів є збільшення параметрів, повна маса 44 тони, на подвійну вісь 17 тонн на потрійну 24 тони", - розповів працівник "Укртрансбезпеки". Зі слів Михайла Лущинського, якщо температура повітря буде більша за 28 градусів, то маса авто має бути не більше 24 тонн, навантаження на вісь не більше 7 тонн.Цього року сума нарахувань за перевищення вагових параметрів вже склала 180 тисяч євро. За проїзд дорогами загального користування без дозвільних документів працівники контролюючих органів оштрафували перевізників на 2 мільйони гривень.

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