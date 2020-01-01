На Волині зупинили водія фури, який перевищив допустиму вагу вантажу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
Цієї доби на Волині працівники "Укртрансбезпеки" зупинили одного водія, який перевищив допустиму вагу вантажу. З початку року ж склали 200 актів про перевищення вагових параметрів.
Про це розповів Суспільному працівник "Укртрансбезпеки" в області Михайло Лущинський.
На Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Один із них - на автодорозі Ковель-Луцьк.
Михайло Лущинський каже: окремі водії, знаючи про розташування вагового комплексу, намагаються його об’їхати. Таким чином, говорить, уникають проходження контролю.
Як розповів Михайло Лущинський, згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.
"Навантаження по осям допустимі на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, і на потрійну 16 тонн. Для контейнеровозів є збільшення параметрів, повна маса 44 тони, на подвійну вісь 17 тонн на потрійну 24 тони", - розповів працівник "Укртрансбезпеки". Зі слів Михайла Лущинського, якщо температура повітря буде більша за 28 градусів, то маса авто має бути не більше 24 тонн, навантаження на вісь не більше 7 тонн.
Цього року сума нарахувань за перевищення вагових параметрів вже склала 180 тисяч євро. За проїзд дорогами загального користування без дозвільних документів працівники контролюючих органів оштрафували перевізників на 2 мільйони гривень.
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Про це розповів Суспільному працівник "Укртрансбезпеки" в області Михайло Лущинський.
На Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Один із них - на автодорозі Ковель-Луцьк.
Михайло Лущинський каже: окремі водії, знаючи про розташування вагового комплексу, намагаються його об’їхати. Таким чином, говорить, уникають проходження контролю.
Як розповів Михайло Лущинський, згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.
"Навантаження по осям допустимі на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, і на потрійну 16 тонн. Для контейнеровозів є збільшення параметрів, повна маса 44 тони, на подвійну вісь 17 тонн на потрійну 24 тони", - розповів працівник "Укртрансбезпеки". Зі слів Михайла Лущинського, якщо температура повітря буде більша за 28 градусів, то маса авто має бути не більше 24 тонн, навантаження на вісь не більше 7 тонн.
Цього року сума нарахувань за перевищення вагових параметрів вже склала 180 тисяч євро. За проїзд дорогами загального користування без дозвільних документів працівники контролюючих органів оштрафували перевізників на 2 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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