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На Волині зупинили водія фури, який перевищив допустиму вагу вантажу. ВІДЕО

На Волині зупинили водія фури, який перевищив допустиму вагу вантажу. ВІДЕО
Цієї доби на Волині працівники "Укртрансбезпеки" зупинили одного водія, який перевищив допустиму вагу вантажу. З початку року ж склали 200 актів про перевищення вагових параметрів.

Про це розповів Суспільному працівник "Укртрансбезпеки" в області Михайло Лущинський.

На Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Один із них - на автодорозі Ковель-Луцьк.

Михайло Лущинський каже: окремі водії, знаючи про розташування вагового комплексу, намагаються його об’їхати. Таким чином, говорить, уникають проходження контролю.

Як розповів Михайло Лущинський, згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.

"Навантаження по осям допустимі на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, і на потрійну 16 тонн. Для контейнеровозів є збільшення параметрів, повна маса 44 тони, на подвійну вісь 17 тонн на потрійну 24 тони", - розповів працівник "Укртрансбезпеки". Зі слів Михайла Лущинського, якщо температура повітря буде більша за 28 градусів, то маса авто має бути не більше 24 тонн, навантаження на вісь не більше 7 тонн.

Цього року сума нарахувань за перевищення вагових параметрів вже склала 180 тисяч євро. За проїзд дорогами загального користування без дозвільних документів працівники контролюючих органів оштрафували перевізників на 2 мільйони гривень.


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Теги: Укртрансбезпека, великогабаритне авто, порушення, Волинь
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