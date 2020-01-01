Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня





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Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 18-23°.



У Луцьку завтра, 4 вересня, очікують мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю, 4 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 18-23°.У Луцьку завтра, 4 вересня, очікують мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22

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