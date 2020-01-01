вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня
У Волинській області у п'ятницю, 4 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 18-23°.

У Луцьку завтра, 4 вересня, очікують мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
Дієтолог розповіла, чи варто їсти фітнес-продукти
Сьогодні, 19:41
У місті на Волині талановита молодь отримала сертифікати на виплату стипендії від міськради. СПИСОК
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 4 вересня
Сьогодні, 19:00
Які на Волині діють правила перевезення дітей у шкільних автобусах в умовах пандемії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:55
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня
02 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 вересня
01 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 1 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 1 вересня
31 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня
28 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Дієтолог розповіла, чи варто їсти фітнес-продукти
Сьогодні, 19:41
 0
У місті на Волині талановита молодь отримала сертифікати на виплату стипендії від міськради. СПИСОК
Сьогодні, 19:16
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 4 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Які на Волині діють правила перевезення дітей у шкільних автобусах в умовах пандемії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:55
 0
Медіа
відео
1/8