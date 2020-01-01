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Постачав неякісну «молочку» в заклади освіти: на Волині судять підприємця

Постачав неякісну «молочку» в заклади освіти: на Волині судять підприємця
Луцькі прокурори вимагають у содовому порядку від підприємця повернути 577 тисяч гривень до міського бюджету за постачання «молочки» у заклади освіти ще у 2018 році. Виявилось, що цей товар був неякісним.

Про це «ВолиньUA» стало відомо з ухвали Господарського суду Волинської області.

На початку 2020 року Луцька місцева прокуратура звернулась до Господарського суду з клопотанням визнати угоди до договору на постачання продуктів харчування, укладені між управлінням освіти Луцької міської ради та ФОП Бояновським Олександром Васильовичем недійсними, а отже, повернути до міського бюджету 577 тисяч 560 гривень.

Прокурор посилається на порушення відповідачем вимог Закону України «Про публічні закупівлі», в зв`язку з чим додаткові угоди до договору на постачання продуктів харчування є нікчемними, а отже недійсними. Кошти, які підприємець отримав на підставі нікчемних угод, він отримав безпідставно. А тому відповідач зобов`язаний повернути 577 тисяч 560 гривень на користь управління освіти Луцької міської ради.

Дивна позиція луцьких освітян, які заперечують позовну заяву прокурорів і не вбачають порушення інтересів держави в особі управління освіти Луцької міської ради. Отож, вважають вимоги необгрунтованими.

Нагадаємо, що у травні 2019 року затримали підприємця Олександра Бояновського, який намагався підкупити начальника одного з відділів управління захисту економіки у Волинській області ДЗЕ НП України. Хабар у розмірі 5000 доларів США призначався за припинення документування протиправної діяльності підприємця в сфері здійснення публічних закупівель за державні кошти.

Після передачі вказаних коштів, у ході проведення огляду місця події, всю суму виявили та вилучили у повному обсязі. Хабародавця-підприємця затримали.

Отож, засідання суду відбудеться 7 вересня.

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Теги: суд, молочка, заклади освіти
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