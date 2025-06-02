У місті на Волині активісти знищують рекламу наркотиків на стінах. ФОТО
Сьогодні, 21:13
Мешканка Нововолинська, активістка Ірина Гіль більше року тому почала боротися із рекламою телеграм-каналів з продажу наркотиків. Написи масово з’являлися на фасадах будинків, магазинів та навіть на рекламних щитах у місті. Допомагає замальовувати адреси з рекламою Ірині депутат Нововолинської міської ради, голова «Варти порядку» Віктор Марчак.
Дівчина розповіла БУГу, що зараз написів значно менше: старі замальовують, а нові з’являються не так активно, як рік тому.
“Є балончики з фарбою, замальовуємо посилання та телеграм-канали, а зверху пишемо “Живи”. Таким чином прагнемо звернутися до наркозалежних. Ідею з трафаретом запозичила у Львові, там саме так робили.
На рекламу наркотиків, що майоріла на стінах по всьому місту, ніхто не реагував. Всім було байдуже. В мене син підліткового віку і мене це не влаштовує. Тому почала реагувати”, – розповідає Ірина.
Дівчина додає, що коли написи з’являються на магазинах (приватних приміщеннях) і просиш власника зреагувати, то є ті, хто сам замальовує, а є такі, яким просто байдуже.
Допоміг придбати балончики з фарбою та закупити трафарети Віктор Марчак.
“У телеграмі є канал "Стоп наркотик мрія". Люди можуть скидати туди написи текстом або у вигляді фото і канали з рекламою наркотиків блокують. Мешканці Нововолинська, які бачать таку рекламу, можуть повідомити мені місце і ми будемо реагувати, замальовувати”, – говорить Ірина.
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Дівчина розповіла БУГу, що зараз написів значно менше: старі замальовують, а нові з’являються не так активно, як рік тому.
“Є балончики з фарбою, замальовуємо посилання та телеграм-канали, а зверху пишемо “Живи”. Таким чином прагнемо звернутися до наркозалежних. Ідею з трафаретом запозичила у Львові, там саме так робили.
На рекламу наркотиків, що майоріла на стінах по всьому місту, ніхто не реагував. Всім було байдуже. В мене син підліткового віку і мене це не влаштовує. Тому почала реагувати”, – розповідає Ірина.
Дівчина додає, що коли написи з’являються на магазинах (приватних приміщеннях) і просиш власника зреагувати, то є ті, хто сам замальовує, а є такі, яким просто байдуже.
Допоміг придбати балончики з фарбою та закупити трафарети Віктор Марчак.
“У телеграмі є канал "Стоп наркотик мрія". Люди можуть скидати туди написи текстом або у вигляді фото і канали з рекламою наркотиків блокують. Мешканці Нововолинська, які бачать таку рекламу, можуть повідомити мені місце і ми будемо реагувати, замальовувати”, – говорить Ірина.
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