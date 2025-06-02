У місті на Волині активісти знищують рекламу наркотиків на стінах. ФОТО

Ірина Гіль більше року тому почала боротися із рекламою телеграм-каналів з продажу наркотиків. Написи масово з’являлися на фасадах будинків, магазинів та навіть на рекламних щитах у місті. Допомагає замальовувати адреси з рекламою Ірині депутат Нововолинської міської ради, голова «Варти порядку» Віктор Марчак.



Дівчина розповіла



“Є балончики з фарбою, замальовуємо посилання та телеграм-канали, а зверху пишемо “Живи”. Таким чином прагнемо звернутися до наркозалежних. Ідею з трафаретом запозичила у Львові, там саме так робили.



На рекламу наркотиків, що майоріла на стінах по всьому місту, ніхто не реагував. Всім було байдуже. В мене син підліткового віку і мене це не влаштовує. Тому почала реагувати”, – розповідає Ірина.



Дівчина додає, що коли написи з’являються на магазинах (приватних приміщеннях) і просиш власника зреагувати, то є ті, хто сам замальовує, а є такі, яким просто байдуже.



Допоміг придбати балончики з фарбою та закупити трафарети Віктор Марчак.



“У телеграмі є канал "Стоп наркотик мрія". Люди можуть скидати туди написи текстом або у вигляді фото і канали з рекламою наркотиків блокують. Мешканці Нововолинська, які бачать таку рекламу, можуть повідомити мені місце і ми будемо реагувати, замальовувати”, – говорить Ірина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Нововолинська, активісткабільше року тому почала боротися із рекламою телеграм-каналів з продажу наркотиків. Написи масово з’являлися на фасадах будинків, магазинів та навіть на рекламних щитах у місті. Допомагає замальовувати адреси з рекламою Ірині депутат Нововолинської міської ради, голова «Варти порядку»Дівчина розповіла БУГу , що зараз написів значно менше: старі замальовують, а нові з’являються не так активно, як рік тому.“Є балончики з фарбою, замальовуємо посилання та телеграм-канали, а зверху пишемо “Живи”. Таким чином прагнемо звернутися до наркозалежних. Ідею з трафаретом запозичила у Львові, там саме так робили.На рекламу наркотиків, що майоріла на стінах по всьому місту, ніхто не реагував. Всім було байдуже. В мене син підліткового віку і мене це не влаштовує. Тому почала реагувати”, – розповідає Ірина.Дівчина додає, що коли написи з’являються на магазинах (приватних приміщеннях) і просиш власника зреагувати, то є ті, хто сам замальовує, а є такі, яким просто байдуже.Допоміг придбати балончики з фарбою та закупити трафарети Віктор Марчак.“У телеграмі є канал "Стоп наркотик мрія". Люди можуть скидати туди написи текстом або у вигляді фото і канали з рекламою наркотиків блокують. Мешканці Нововолинська, які бачать таку рекламу, можуть повідомити мені місце і ми будемо реагувати, замальовувати”, – говорить Ірина.

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