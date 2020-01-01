Сучасну амбулаторію будують у селі на Волині. ФОТО
03 вересень, 23:41
У селі Уховецьк Ковельського району триває будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Про це інформують на сайті Колодяжненської громади.
Будівництво розпочали у 2019 році. Роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості.
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Про це інформують на сайті Колодяжненської громади.
Будівництво розпочали у 2019 році. Роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості.
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