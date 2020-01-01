Волинянин закидав камінням машину бригади екстреної меддопомоги, яку викликав до дитини





53-річний лікар оглянув дитину, яка перед скаржилась на біль у животі, пише



До слова, раніше дівчинку вже оглянув педіатр та хірург. Зрештою, фельдшер поставив діагноз – гастрит, переконався у тому, що загрози життю немає та залишив помешкання.



Коли медбригада вийшла з будинку, то 32-річний батько дитини почав лаятися на адресу медиків і кидати каміння у двері машини швидкої допомоги, чим пошкодив транспортний засіб.



На місце інциденту лікар викликав поліцію. Поліцейські склали протокол на чоловіка за фактом дрібного хуліганства і згодом передали матеріали справи до суду.



У судовому засіданні хуліган свою провину визнав, пояснив, що дійсно матюкав медиків, яких викликав до своєї дитини, так як переймався за стан її здоров’я.



Лікар, який по справі проходив як потерпілий, сказав у суді, що не наполягає на суворому покаранні батька дитини.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оштрафувала правопорушника на 51 гривню та стягнула з нього дохід держави судовий збір в сумі 420 грн 40 коп.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Машина екстреної медичної допомоги пізно ввечері прибула за викликом на вулицю Юності, що у мікрорайоні Ковель-2.53-річний лікар оглянув дитину, яка перед скаржилась на біль у животі, пише Ковель медіа До слова, раніше дівчинку вже оглянув педіатр та хірург. Зрештою, фельдшер поставив діагноз – гастрит, переконався у тому, що загрози життю немає та залишив помешкання.Коли медбригада вийшла з будинку, то 32-річний батько дитини почав лаятися на адресу медиків і кидати каміння у двері машини швидкої допомоги, чим пошкодив транспортний засіб.На місце інциденту лікар викликав поліцію. Поліцейські склали протокол на чоловіка за фактом дрібного хуліганства і згодом передали матеріали справи до суду.У судовому засіданні хуліган свою провину визнав, пояснив, що дійсно матюкав медиків, яких викликав до своєї дитини, так як переймався за стан її здоров’я.Лікар, який по справі проходив як потерпілий, сказав у суді, що не наполягає на суворому покаранні батька дитини.Суддя Ковельського міськрайонного судуоштрафувала правопорушника на 51 гривню та стягнула з нього дохід держави судовий збір в сумі 420 грн 40 коп.

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