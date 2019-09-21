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Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО

Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО
В Одесі дев’ятирічний хлопчик з інвалідністю три дні разом з родиною жив у парку.

Його сім’я втратила житло, через що разом з речами перебралася жити до парку навпроти будинку. Його батько – сирота, мати – має інвалідність. Про це пишуть Факти з посиланням на правозахисника Дмитра Ревуна.

Дитина спала на землі та грала з котом серед шприців і упаковок від наркотиків.

Про родину повідомили до відділення ювенальної превенції Нацполіціі регіону, його співробіники прибули до парку і забрали дитину. Спочатку хлопчика відправили до лікарні для обстеження, а потім до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Водночас дитина не хотіла йти разом з правоохоронцями, вона боялася, що її закриють у клітку. Однак поліцейським вдалося вмовити хлопчика піти з ними.
Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО
Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО
Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО
Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО
Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО

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Теги: Одеса, хлопчик, парк
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