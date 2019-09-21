Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку. ФОТО





Його сім’я втратила житло, через що разом з речами перебралася жити до парку навпроти будинку. Його батько – сирота, мати – має інвалідність. Про це пишуть Дмитра Ревуна.



Дитина спала на землі та грала з котом серед шприців і упаковок від наркотиків.



Про родину повідомили до відділення ювенальної превенції Нацполіціі регіону, його співробіники прибули до парку і забрали дитину. Спочатку хлопчика відправили до лікарні для обстеження, а потім до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.



Водночас дитина не хотіла йти разом з правоохоронцями, вона боялася, що її закриють у клітку. Однак поліцейським вдалося вмовити хлопчика піти з ними.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі дев’ятирічний хлопчик з інвалідністю три дні разом з родиною жив у парку.Його сім’я втратила житло, через що разом з речами перебралася жити до парку навпроти будинку. Його батько – сирота, мати – має інвалідність. Про це пишуть Факти з посиланням на правозахисникаДитина спала на землі та грала з котом серед шприців і упаковок від наркотиків.Про родину повідомили до відділення ювенальної превенції Нацполіціі регіону, його співробіники прибули до парку і забрали дитину. Спочатку хлопчика відправили до лікарні для обстеження, а потім до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.Водночас дитина не хотіла йти разом з правоохоронцями, вона боялася, що її закриють у клітку. Однак поліцейським вдалося вмовити хлопчика піти з ними.

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