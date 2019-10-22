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Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами

Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами
Директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки Сергій Герез письмово повідомив керівництво Колодяжненської ОТГ про те, що його господарство на території громади буде здійснювати обробку посівів.

Про це інформує Ковель медіа.

Зокрема, з 1 по 20 вересня 2020 року будуть обробляти озимий ріпак в селах Колодяжне, Волошки та Будище, з 10 по 25 вересня – соняшник (десикація) в селах Колодяжне, Будище, Волошки та Уховецьк.

Сергій Герез просить сільську владу оповістити усіх пасічників та інших осіб, яких це може стосуватися, які знаходяться на відстані до 10 кілометрів від оброблюваних площ про заплановані обробки полів.


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Теги: обробка полів, хімікати, пасічники
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