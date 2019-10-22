Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами

Сергій Герез письмово повідомив керівництво Колодяжненської ОТГ про те, що його господарство на території громади буде здійснювати обробку посівів.



Про це інформує



Зокрема, з 1 по 20 вересня 2020 року будуть обробляти озимий ріпак в селах Колодяжне, Волошки та Будище, з 10 по 25 вересня – соняшник (десикація) в селах Колодяжне, Будище, Волошки та Уховецьк.



Сергій Герез просить сільську владу оповістити усіх пасічників та інших осіб, яких це може стосуватися, які знаходяться на відстані до 10 кілометрів від оброблюваних площ про заплановані обробки полів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українкиписьмово повідомив керівництво Колодяжненської ОТГ про те, що його господарство на території громади буде здійснювати обробку посівів.Про це інформує Ковель медіа Зокрема, з 1 по 20 вересня 2020 року будуть обробляти озимий ріпак в селах Колодяжне, Волошки та Будище, з 10 по 25 вересня – соняшник (десикація) в селах Колодяжне, Будище, Волошки та Уховецьк.Сергій Герез просить сільську владу оповістити усіх пасічників та інших осіб, яких це може стосуватися, які знаходяться на відстані до 10 кілометрів від оброблюваних площ про заплановані обробки полів.

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