Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



«На околицях Березнівського району із річки Случ волонтерам, археологам та історикам вдалося підняти стародавній човен-довбанку. Такий плавзасіб в давні часи виготовляли власноруч із цільного стовбура дерева. Над викопуванням човна працювало понад 20 людей. Човен має 1 метр ширини та майже 10 – у довжину. Аби підняти із глибини річки судно, напередодні довелось обстежити його у воді», - розповів керівник клубу історичної реконструкції «Оствиця» Юрій Ойцюсь.





За його словами, минулого року ентузіасти із клубу «Оствиця» вже робили спробу підняття цього стародавнього човна. Однак, через технічні перешкоди цю місію виконати не вдалось.





Через значні уламки човна, важко встановити його точний вік, розповіли археологи, додавши, що за першими спостереженнями йому точно понад 100 років. Судно виготовлене із цільного стовбура дерева вагою 3 тонни.





Далі у планах – радіовуглецевий аналіз човна, аби дізнатися точний вік дерева та встановити іншу додаткову інформацію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Березнівському районі Рівненської області із дна річки підняли давній човен.Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдерждміністрації «На околицях Березнівського району із річки Случ волонтерам, археологам та історикам вдалося підняти стародавній човен-довбанку. Такий плавзасіб в давні часи виготовляли власноруч із цільного стовбура дерева. Над викопуванням човна працювало понад 20 людей. Човен має 1 метр ширини та майже 10 – у довжину. Аби підняти із глибини річки судно, напередодні довелось обстежити його у воді», - розповів керівник клубу історичної реконструкції «Оствиця»За його словами, минулого року ентузіасти із клубу «Оствиця» вже робили спробу підняття цього стародавнього човна. Однак, через технічні перешкоди цю місію виконати не вдалось.Через значні уламки човна, важко встановити його точний вік, розповіли археологи, додавши, що за першими спостереженнями йому точно понад 100 років. Судно виготовлене із цільного стовбура дерева вагою 3 тонни.Далі у планах – радіовуглецевий аналіз човна, аби дізнатися точний вік дерева та встановити іншу додаткову інформацію.

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