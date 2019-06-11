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Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО

Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО
У Березнівському районі Рівненської області із дна річки підняли давній човен.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдерждміністрації.

«На околицях Березнівського району із річки Случ волонтерам, археологам та історикам вдалося підняти стародавній човен-довбанку. Такий плавзасіб в давні часи виготовляли власноруч із цільного стовбура дерева. Над викопуванням човна працювало понад 20 людей. Човен має 1 метр ширини та майже 10 – у довжину. Аби підняти із глибини річки судно, напередодні довелось обстежити його у воді», - розповів керівник клубу історичної реконструкції «Оствиця» Юрій Ойцюсь.

Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО

За його словами, минулого року ентузіасти із клубу «Оствиця» вже робили спробу підняття цього стародавнього човна. Однак, через технічні перешкоди цю місію виконати не вдалось.

Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО

Через значні уламки човна, важко встановити його точний вік, розповіли археологи, додавши, що за першими спостереженнями йому точно понад 100 років. Судно виготовлене із цільного стовбура дерева вагою 3 тонни.

Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО

Далі у планах – радіовуглецевий аналіз човна, аби дізнатися точний вік дерева та встановити іншу додаткову інформацію.

Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО
Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку. ФОТО


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Теги: Рівненщина, човен, довбанка
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