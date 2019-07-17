У Дніпрі чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю
Сьогодні, 05:16
У Дніпрі невідомий чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю. Однак через таку витівку опинився у відділку поліції.
Про це інформує Патрульна поліція Дніпропетровської області.
Кілька днів тому, на вулиці Карагандинській до патрульного екіпажу підійшов невідомий і запропонував поліцейським разом "покурити коноплю". Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння.
Він показав інспекторам згорток, в якому була речовина, рослинного походження, схожа на наркотичну.
35-річний мешканець Дніпра образився, коли патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та доставили його до Самарського відділку поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Патрульна поліція Дніпропетровської області.
Кілька днів тому, на вулиці Карагандинській до патрульного екіпажу підійшов невідомий і запропонував поліцейським разом "покурити коноплю". Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння.
Він показав інспекторам згорток, в якому була речовина, рослинного походження, схожа на наркотичну.
35-річний мешканець Дніпра образився, коли патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та доставили його до Самарського відділку поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Дніпрі чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю
Сьогодні, 05:16
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
Сьогодні, 04:09
Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами
Сьогодні, 02:17