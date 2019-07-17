У Дніпрі чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю





Про це інформує



Кілька днів тому, на вулиці Карагандинській до патрульного екіпажу підійшов невідомий і запропонував поліцейським разом "покурити коноплю". Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння.



Він показав інспекторам згорток, в якому була речовина, рослинного походження, схожа на наркотичну.



35-річний мешканець Дніпра образився, коли патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та доставили його до Самарського відділку поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі невідомий чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю. Однак через таку витівку опинився у відділку поліції.Про це інформує Патрульна поліція Дніпропетровської області Кілька днів тому, на вулиці Карагандинській до патрульного екіпажу підійшов невідомий і запропонував поліцейським разом "покурити коноплю". Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння.Він показав інспекторам згорток, в якому була речовина, рослинного походження, схожа на наркотичну.35-річний мешканець Дніпра образився, коли патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та доставили його до Самарського відділку поліції.

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