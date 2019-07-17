вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Дніпрі чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю

У Дніпрі чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю
У Дніпрі невідомий чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю. Однак через таку витівку опинився у відділку поліції.

Про це інформує Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Кілька днів тому, на вулиці Карагандинській до патрульного екіпажу підійшов невідомий і запропонував поліцейським разом "покурити коноплю". Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння.

Він показав інспекторам згорток, в якому була речовина, рослинного походження, схожа на наркотичну.

35-річний мешканець Дніпра образився, коли патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та доставили його до Самарського відділку поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, конопля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Постачав неякісну «молочку» в заклади освіти: на Волині судять підприємця
Сьогодні, 06:30
У Дніпрі чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю
Сьогодні, 05:16
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
Сьогодні, 04:09
Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19
Сьогодні, 03:19
Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Волинянин посадив під вікнами свого будинку коноплю Волинянин посадив під вікнами свого будинку коноплю
11 серпень, 17:50
У Луцькому районі поліція виявила плантацію конопель. ФОТО У Луцькому районі поліція виявила плантацію конопель. ФОТО
23 липень, 15:24
На городах волинян поліцейські знайшли мак і коноплю. ФОТО На городах волинян поліцейські знайшли мак і коноплю. ФОТО
26 червень, 11:07
На городі у волинянок знайшли понад півтисячі стебел снодійного маку На городі у волинянок знайшли понад півтисячі стебел снодійного маку
17 липень, 2019, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Постачав неякісну «молочку» в заклади освіти: на Волині судять підприємця
Сьогодні, 06:30
 0
У Дніпрі чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю
Сьогодні, 05:16
 0
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
Сьогодні, 04:09
 0
Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19
Сьогодні, 03:19
 0
Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8