вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19

Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19
Українці погоджуються з тим, що друга хвиля коронавірусу буде, однак повертатися до жорстких карантинних заходів не хочуть. Деякі люди взагалі перестали стежити за ситуацією з COVID-19 в Україні.

Підтримка карантину в Україні суттєво ослабла. 47% українців вважають, що у випадку другої хвилі пандемії коронавірусу жорсткі каратинні обмеження повертати не потрібно. Натомість 46% опитаних мають протилежну думку. Про це свідчать дані опитування від Соціологічної групи "Рейтинг".

В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років, які проживають у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Чи очікують українці другої хвилі коронавірусу:
- 51% опитаних очікують нову хвилю COVID-19;
- 38% – вважають, що другої хвилі коронавірусу не буде;
- 11% – не змогли дати однозначну відповідь.

Розділилися думки українців і щодо необхідності щоденних брифінгів, на яких розповідають найсвіжіші дані про ситуацію з коронавірусом в Україні. 49% опитуваних підтримують їх проведення, а 43% – вважають, що без брифінгів можна обійтися.

Чи стежать українці за даними про коронавірус:
- 43% опитуваних часто дізнаються новини про пандемію.
- 21% – іноді читають про ситуацію з коронавірусом.
- 17% – ігнорують в медійному просторі інформацію про COVID-19.

Що відомо про коронавірус в Україні:
Станом на 3 вересня в Україні загальна кількість заражених становить 128 228.
Від початку пандемії в Україні померли 2 710 заражених, одужали – 59 676 пацієнтів.
Україна поділена на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження.

Мар'яна Бекало

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, карантин, опитування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19
Сьогодні, 03:19
Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами
Сьогодні, 02:17
Українців закликають вакцинуватись від звичайного грипу
Сьогодні, 01:37
Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині
Сьогодні, 00:36
4 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти
26 серпень, 14:48
Луцький ЦНАП продовжив карантин через коронавірус Луцький ЦНАП продовжив карантин через коронавірус
26 серпень, 13:04
Через погіршення епідситуації карантин можуть продовжити до листопада, – Шмигаль Через погіршення епідситуації карантин можуть продовжити до листопада, – Шмигаль
25 серпень, 15:27
У районі на Волині вирішили посилити карантин і не дозволяти масових заходів У районі на Волині вирішили посилити карантин і не дозволяти масових заходів
21 серпень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19
Сьогодні, 03:19
 0
Волинських пасічників попереджають про обробку полів хімікатами
Сьогодні, 02:17
 0
Українців закликають вакцинуватись від звичайного грипу
Сьогодні, 01:37
 0
Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині
Сьогодні, 00:36
 0
4 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8