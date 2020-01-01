Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19





Підтримка карантину в Україні суттєво ослабла. 47% українців вважають, що у випадку другої хвилі пандемії коронавірусу жорсткі каратинні обмеження повертати не потрібно. Натомість 46% опитаних мають протилежну думку. Про це свідчать дані опитування від Соціологічної групи



В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років, які проживають у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.



Чи очікують українці другої хвилі коронавірусу:

- 51% опитаних очікують нову хвилю COVID-19;

- 38% – вважають, що другої хвилі коронавірусу не буде;

- 11% – не змогли дати однозначну відповідь.



Розділилися думки українців і щодо необхідності щоденних брифінгів, на яких розповідають найсвіжіші дані про ситуацію з коронавірусом в Україні. 49% опитуваних підтримують їх проведення, а 43% – вважають, що без брифінгів можна обійтися.



Чи стежать українці за даними про коронавірус:

- 43% опитуваних часто дізнаються новини про пандемію.

- 21% – іноді читають про ситуацію з коронавірусом.

- 17% – ігнорують в медійному просторі інформацію про COVID-19.



Що відомо про коронавірус в Україні:

Станом на 3 вересня в Україні загальна кількість заражених становить 128 228.

Від початку пандемії в Україні померли 2 710 заражених, одужали – 59 676 пацієнтів.

Україна поділена на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження.



Мар'яна Бекало

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці погоджуються з тим, що друга хвиля коронавірусу буде, однак повертатися до жорстких карантинних заходів не хочуть. Деякі люди взагалі перестали стежити за ситуацією з COVID-19 в Україні.Підтримка карантину в Україні суттєво ослабла. 47% українців вважають, що у випадку другої хвилі пандемії коронавірусу жорсткі каратинні обмеження повертати не потрібно. Натомість 46% опитаних мають протилежну думку. Про це свідчать дані опитування від Соціологічної групи "Рейтинг" В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років, які проживають у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.- 51% опитаних очікують нову хвилю COVID-19;- 38% – вважають, що другої хвилі коронавірусу не буде;- 11% – не змогли дати однозначну відповідь.Розділилися думки українців і щодо необхідності щоденних брифінгів, на яких розповідають найсвіжіші дані про ситуацію з коронавірусом в Україні. 49% опитуваних підтримують їх проведення, а 43% – вважають, що без брифінгів можна обійтися.- 43% опитуваних часто дізнаються новини про пандемію.- 21% – іноді читають про ситуацію з коронавірусом.- 17% – ігнорують в медійному просторі інформацію про COVID-19.Станом на 3 вересня в Україні загальна кількість заражених становить 128 228.Від початку пандемії в Україні померли 2 710 заражених, одужали – 59 676 пацієнтів.Україна поділена на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження.

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