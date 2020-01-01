Найбільше за весь час пендемії: в Україні – 2 723 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 61
Сьогодні, 08:49
Україна встановила черговий добовий антирекорд щодо кількості нових випадків коронавірусу, виявлених за добу. Так, за останню добу в Україні виявили 2723 випадки недуги. Загальна кількість інфікованих станом на 4 вересня сягнула 130 951.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
За добу від ускладнень коронавірусу помер 51 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 761.
Протягом останньої доби одужали 937 людей. А загалом здолали хворобу 60 613 українців.
На Волині загалом захворіли 5 723 людини, з них за останню добу - 61. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 126 людей. На жаль, в області - три жертви хвороби протягом останньої доби.
Зауважимо, до цього дня найбільшою кількість виявлених за добу випідків було 2495, про які повідомляли 2 вересня.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
За добу від ускладнень коронавірусу помер 51 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 761.
Протягом останньої доби одужали 937 людей. А загалом здолали хворобу 60 613 українців.
На Волині загалом захворіли 5 723 людини, з них за останню добу - 61. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 126 людей. На жаль, в області - три жертви хвороби протягом останньої доби.
Зауважимо, до цього дня найбільшою кількість виявлених за добу випідків було 2495, про які повідомляли 2 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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