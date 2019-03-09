У ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Ірини Голощапової





У ТРЦ презентуватимуть творчість художниці Ірини Голощапової.

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Тема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.

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Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

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Вхід вільний. ⠀







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ТРЦ «ПортCity» запрошує оцінити роботи нового учасника конкурсу мистецтв, який влаштовує заклад.У ТРЦ презентуватимуть творчість художниціТема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».Вхід вільний. ⠀

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