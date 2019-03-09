вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Ірини Голощапової

У ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Ірини Голощапової
ТРЦ «ПортCity» запрошує оцінити роботи нового учасника конкурсу мистецтв, який влаштовує заклад.

У ТРЦ презентуватимуть творчість художниці Ірини Голощапової.

Тема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.

Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

Вхід вільний. ⠀

У ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Ірини Голощапової


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виставка, художниця, ТРЦ «ПортCity»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 4 вересня
Сьогодні, 09:19
У ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Ірини Голощапової
Сьогодні, 09:17
Найбільше за весь час пендемії: в Україні – 2 723 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 61
Сьогодні, 08:49
У Луцьку призовників просять прийти до військкомату
Сьогодні, 08:24
Схожі новини
Волинська художниця презентувала виставку розписаного печива. ФОТО Волинська художниця презентувала виставку розписаного печива. ФОТО
09 березень, 2019, 04:12
У Володимирі презентували «Таємничий вимір» У Володимирі презентували «Таємничий вимір»
27 липень, 2017, 13:53
«Сезони любові» - виставка луцької художниці «Сезони любові» - виставка луцької художниці
02 березень, 2017, 14:05
Фредді Мерк’юрі з'явиться на фоні луцьких пейзажів. ВІДЕО Фредді Мерк’юрі з'явиться на фоні луцьких пейзажів. ВІДЕО
13 жовтень, 2015, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку на 4 вересня
Сьогодні, 09:19
 0
У ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Ірини Голощапової
Сьогодні, 09:17
 0
Найбільше за весь час пендемії: в Україні – 2 723 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 61
Сьогодні, 08:49
 0
У Луцьку призовників просять прийти до військкомату
Сьогодні, 08:24
 0
Медіа
відео
1/8