Курс валют у Луцьку на 4 вересня





Євро при купівлі становить –32.50, продажу – 32.69.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,35, продаж – 7,43.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 27.70.Євро при купівлі становить –32.50, продажу – 32.69.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,35, продаж – 7,43.

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