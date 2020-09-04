В Україні планують страхувати вчителів і учнів від коронавірусу





Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, - пишуть



"Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не лише пенсіонерів (вчителів-пенсіонерів, – Ред.), а й дітей, – заявив він.



Глава міністерства сподівається найближчим часом досягнути співпраці, яка стане корисною і вчителям, і державі.



На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту.



Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів, які ще працюють, та дітей, адже вони перебувають у групі ризику.Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки, - пишуть Факти "Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не лише пенсіонерів (вчителів-пенсіонерів, – Ред.), а й дітей, – заявив він.Глава міністерства сподівається найближчим часом досягнути співпраці, яка стане корисною і вчителям, і державі.На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту.Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.

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