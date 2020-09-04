В Україні планують страхувати вчителів і учнів від коронавірусу
Сьогодні, 09:54
Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів, які ще працюють, та дітей, адже вони перебувають у групі ризику.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, - пишуть Факти.
"Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не лише пенсіонерів (вчителів-пенсіонерів, – Ред.), а й дітей, – заявив він.
Глава міністерства сподівається найближчим часом досягнути співпраці, яка стане корисною і вчителям, і державі.
На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту.
Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.
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Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, - пишуть Факти.
"Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не лише пенсіонерів (вчителів-пенсіонерів, – Ред.), а й дітей, – заявив він.
Глава міністерства сподівається найближчим часом досягнути співпраці, яка стане корисною і вчителям, і державі.
На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту.
Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.
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