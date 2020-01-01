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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужала за добу 31 особа. Три випадки хвороби завершилося летально (м.Луцьк - 2, Горохівський район - 1). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 6, Луцький район – 8, Горохівський район – 4, м.Нововолинськ – 2, Іваничівський район – 3, Ківерцівський район – 6, Локачинський район – 2, Любомльський район – 11, Любешівський район - 3, Маневицький район – 1, Рожищенський район – 4, Старовижівський район – 5, Турійський район - 5.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 4 вересня в області зареєстрували 5723 випадки COVID-19, який підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 375 у дітей та 664 у медичних працівників. Одужало 4062 особа, з них 273 дитини та 528 медичних працівників. 126 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1527 (в т.ч. 33 летальних)
• Луцький район – 630 (в т.ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 301 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 102
• Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 267 (в тому числі 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 275 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 566 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 56
• Любомльський район – 86
• Любешівський район – 198 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 310 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 212 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 87 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 84 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)

За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 35495 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 560 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони, смертність
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