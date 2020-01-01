Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужала за добу 31 особа. Три випадки хвороби завершилося летально (м.Луцьк - 2, Горохівський район - 1). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 6, Луцький район – 8, Горохівський район – 4, м.Нововолинськ – 2, Іваничівський район – 3, Ківерцівський район – 6, Локачинський район – 2, Любомльський район – 11, Любешівський район - 3, Маневицький район – 1, Рожищенський район – 4, Старовижівський район – 5, Турійський район - 5.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 4 вересня в області зареєстрували 5723 випадки COVID-19, який підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 375 у дітей та 664 у медичних працівників. Одужало 4062 особа, з них 273 дитини та 528 медичних працівників. 126 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1527 (в т.ч. 33 летальних)• Луцький район – 630 (в т.ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 301 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 102• Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 267 (в тому числі 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 275 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 566 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 56• Любомльський район – 86• Любешівський район – 198 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 310 ( в тому числі 8 летальних)• Ратнівський район – 212 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 87 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 84 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 35495 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 560 осіб.