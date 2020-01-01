Смертельна автотроща у Горохівському районі: за кермом вантажівки був іноземець

легковик Audi врізався у вантажівку DAF.



У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі ДТП.



Зауважують, що за кермом Audi перебував 27-річний житель Горохова. Водій допустив зіткнення із вантажівкою під керуванням 40-річного громадянина Республіки Білорусь, котра рухалась у зустрічному напрямку.



Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 44-річний житель райцентру Горохів, загинув.



За фактами летальної ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. Деталі автопригоди з’ясовують слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 3 вересня, на автодорозі у селі Шклінь Горохівського районуполіції Волині повідомили деталі ДТП.Зауважують, що за кермом Audi перебував 27-річний житель Горохова. Водій допустив зіткнення із вантажівкою під керуванням 40-річного громадянина Республіки Білорусь, котра рухалась у зустрічному напрямку.Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 44-річний житель райцентру Горохів, загинув.За фактами летальної ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. Деталі автопригоди з’ясовують слідчі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію