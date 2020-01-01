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Смертельна автотроща у Горохівському районі: за кермом вантажівки був іноземець

Смертельна автотроща у Горохівському районі: за кермом вантажівки був іноземець
Учора, 3 вересня, на автодорозі у селі Шклінь Горохівського району легковик Audi врізався у вантажівку DAF.

У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі ДТП.

Зауважують, що за кермом Audi перебував 27-річний житель Горохова. Водій допустив зіткнення із вантажівкою під керуванням 40-річного громадянина Республіки Білорусь, котра рухалась у зустрічному напрямку.

Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 44-річний житель райцентру Горохів, загинув.

За фактами летальної ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. Деталі автопригоди з’ясовують слідчі.


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Теги: Шклинь, аварія, загибель, пасажир
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