Перевозив дитину без крісла і був п’яний: у Ковелі патрульні відсторонили водія від керування автомобілем
Сьогодні, 11:06
Ковельські патрульні відсторонили від керування чоловіка в стані сп’яніння, який перевозив дитину без використання спеціальних засобів.
Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
Вчора близько 23-ї години патрульні отримали інформацію про те, що водій, який рухається на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter 313, причетний до адміністративного правопорушення. На вулиці Варшавській поліцейські зупинили вказаний транспортний засіб.
У 32-річного водія автомобіля інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат позитивний – 1,99 проміле.
Окрім цього, на передньому сидінні автомобіля, патрульні помітили маленьку дитину, зріст якої менше як 145 см та яка не досягла 12-річного віку, яку перевозили без використання спеціальних засобів.
На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП та відсторонили його від керування.
Загалом, за нічну зміну, патрульні виявили 6 випадків керування автомобілем в стані сп’яніння.
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Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
Вчора близько 23-ї години патрульні отримали інформацію про те, що водій, який рухається на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter 313, причетний до адміністративного правопорушення. На вулиці Варшавській поліцейські зупинили вказаний транспортний засіб.
У 32-річного водія автомобіля інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат позитивний – 1,99 проміле.
Окрім цього, на передньому сидінні автомобіля, патрульні помітили маленьку дитину, зріст якої менше як 145 см та яка не досягла 12-річного віку, яку перевозили без використання спеціальних засобів.
На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП та відсторонили його від керування.
Загалом, за нічну зміну, патрульні виявили 6 випадків керування автомобілем в стані сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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