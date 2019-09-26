Спека ще затримається: синоптик потішила українців прогнозом
Сьогодні, 11:11
В Україні у суботу-неділю температура повітря почне підвищуватися.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, упродовж дня 5 вересня у більшості областей температура повітря буде +22+27 градусів. А на Сході та південному сході, а також у Дніпрі з районами, ще буде спекотно, до +30 градусів.
6-го вересня у більшості областей стане ще тепліше на 2-4 градуси.
Проте атмосферний фронт принесе у неділю в західні області України дощі з грозами і там похолодає до +18+22 градусів.
Завтра, 5-го вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами.
Проте у неділю значна частина України буде сухою і переважно сонячною.
У Києві вихідними потепліє: у суботу до +26 градусів, у неділю до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, упродовж дня 5 вересня у більшості областей температура повітря буде +22+27 градусів. А на Сході та південному сході, а також у Дніпрі з районами, ще буде спекотно, до +30 градусів.
6-го вересня у більшості областей стане ще тепліше на 2-4 градуси.
Проте атмосферний фронт принесе у неділю в західні області України дощі з грозами і там похолодає до +18+22 градусів.
Завтра, 5-го вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами.
Проте у неділю значна частина України буде сухою і переважно сонячною.
У Києві вихідними потепліє: у суботу до +26 градусів, у неділю до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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