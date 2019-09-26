Спека ще затримається: синоптик потішила українців прогнозом

В Україні у суботу-неділю температура повітря почне підвищуватися.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, упродовж дня 5 вересня у більшості областей температура повітря буде +22+27 градусів. А на Сході та південному сході, а також у Дніпрі з районами, ще буде спекотно, до +30 градусів.6-го вересня у більшості областей стане ще тепліше на 2-4 градуси.Проте атмосферний фронт принесе у неділю в західні області України дощі з грозами і там похолодає до +18+22 градусів.Завтра, 5-го вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами.Проте у неділю значна частина України буде сухою і переважно сонячною.У Києві вихідними потепліє: у суботу до +26 градусів, у неділю до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається.