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Спека ще затримається: синоптик потішила українців прогнозом

Спека ще затримається: синоптик потішила українців прогнозом
В Україні у суботу-неділю температура повітря почне підвищуватися.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, упродовж дня 5 вересня у більшості областей температура повітря буде +22+27 градусів. А на Сході та південному сході, а також у Дніпрі з районами, ще буде спекотно, до +30 градусів.

6-го вересня у більшості областей стане ще тепліше на 2-4 градуси.

Проте атмосферний фронт принесе у неділю в західні області України дощі з грозами і там похолодає до +18+22 градусів.

Завтра, 5-го вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами.

Проте у неділю значна частина України буде сухою і переважно сонячною.

У Києві вихідними потепліє: у суботу до +26 градусів, у неділю до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається.


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Теги: погода, прогноз, Наталія Діденко
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