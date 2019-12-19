В Україні хочуть ввести штрафи за «скручування» пробігу на авто



придбання вживаного авто.



Зареєстровали законопроєкт №4039, який передбачає введення адміністративної відповідальності в разі "скручування пробігу" автомобіля, - пише



Про це на своїй сторінці у Facebook розповів нардеп Роберт Горват.



"Наприклад, у Польщі зараз за маніпуляції з одометром, крім штрафу, порушник закону може не тільки втратити авто, а ще й сісти у в’язницю на строк до 5 років. А у нас шахраї заробляють мільйони на "схемах" при імпорті вживаних автомобілів і перепродажу їх в Україні.



Перед завезенням автівок пробіг "накручують", щоб знизити декларовану митну вартість. А вже в Україні – "скручують", щоб люди думали, що машина ще має ресурс.



В результаті страждають добросовісні покупці, яких перекупники обманюють. А державний бюджет втрачає значні суми податкових надходжень від розмитнення вживаних авто", - зазначив Горват.

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