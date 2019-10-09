Двом волинянам, які продавали наркотики, «світить» тюрма

За наркозлочини судитимуть двох жителів Любомльського району.Відомо, що один із них незаконно придбав та зберігав з метою збуту 190 г канабісу й понад 12 г амфетаміну, а інший - більш ніж 52 г амфетаміну та 0,3 г канабісу, - інформує пресслужба прокуратури області.Наркотичні засоби і психотропні речовини були вилучені в оселях чоловіків працівниками поліції в ході проведення обшуків.Обох волинян обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин і особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), при цьому другого – у вчиненні злочинів із психотропами в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 ККУ).Обвинувачених очікує лава підсудних.санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.