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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Черги вже фактично немає, – головний санітарний лікар Волині про тестування на коронавірус

Черги вже фактично немає, – головний санітарний лікар Волині про тестування на коронавірус
На Волині майже вдалося уникнути черг на ПЛР-дослідження. Раніше людям доводилося чекати результатів приблизно тиждень.

Про це йшлося у п’ятницю, 4 вересня, під час брифінгу в ОДА.

В.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін розповів, що комісія Центру громадського здоров’я перебувала в області 2 доби. Вона перевірила діяльність лабораторії та обласного лабораторного центру. Ігор Кузін нагадав, що на Волині за весь період захворіли на коронавірус 5723 особи, ситуація із захворюваністю є керованою.

«Те, що ми, на жаль, побачили на вулицях, закладах громадського харчування, об’єктах… Прихильність до дотримання карантинних вимог є доволі низькою. Близько 40% осіб не використовують маски, коли заходять в місця закритого типу. Це є однією з проблем», - сказав він.

За словами Ігоря Кузіна, лабораторія переїжджала на нове місце, тому були затримки з отриманням результатів ПЛР-тестування. Наразі в лабораторії є достатнє технічне забезпечення, аби робити тестування. Планують, що за добу робитимуть біля 1000 тестів. Утім, є проблеми з пріоритетністю проведення тестувань, тобто дослідження проводять однаково, наприклад, і людям з підозрою на COVID-19, і тим, хто виїжджає за кордон.

«На жаль, в області працює лише одна лабораторія, де роблять ПЛР-тестування. Є ідеї запустити додаткові, у тому числі на базі обласної клінічної лікарні», - повідомив в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко додала, що на сьогодні фахівці проводять 500-600 ПЛР-тестувань. Лабораторний центр закупив нове обладнання, тож згодом кількість тестувань збільшиться.

«Зараз уже фактично черги немає. Ми плануємо за вихідні вийти на 0», - зазначила Янко.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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Коментарі 1
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Якби ще ті тести правду показували, робив протягом двох тижнів 3 тести, один- негативний перед лікарньою, другий-позитивний в лікарні, наступний -знову негативний після лікарні, як зрозуміти?
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