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Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин

Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин
36-річного мешканця одного із сіл Любешівського району покарали за незаконні дії з бурштином.

Слідство встановило, що у березні 2020 року чоловік незаконно придбав, привіз до себе в оселю й зберігав там майже 900 г "сонячного каміння", законність походження якого не підтверджується жодними документами, - інформує пресслужба прокуратури області.

Бурштин правоохоронці вилучили у волинянина 16 червня.

Чоловік визнав свою винуватість у вчиненні злочину і йому призначили покарання у виді двох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.





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Теги: бурштин, суд
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