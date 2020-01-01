Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин

36-річного мешканця одного із сіл Любешівського району покарали за незаконні дії з бурштином.Слідство встановило, що у березні 2020 року чоловік незаконно придбав, привіз до себе в оселю й зберігав там майже 900 г "сонячного каміння", законність походження якого не підтверджується жодними документами, - інформує пресслужба прокуратури області.Бурштин правоохоронці вилучили у волинянина 16 червня.Чоловік визнав свою винуватість у вчиненні злочину і йому призначили покарання у виді двох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.