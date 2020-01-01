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У Луцьку в під'їзді будинку знайшли тіло чоловіка

У Луцьку в під'їзді будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 4 вересня, у Луцьку на вулиці Набережній, 8а в під'їзді будинку виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".

Інформацію підтвердили в пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що тіло виявили мешканці будинку близько 9 год ранку.

Відомо, що це - лучанин 1960 року народження.

Слідів насильницької смерті не виявили, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Деталі - згодом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, тіло чоловіка, смерть
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