У Луцьку в під'їзді будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:31
Сьогодні, 4 вересня, у Луцьку на вулиці Набережній, 8а в під'їзді будинку виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".
Інформацію підтвердили в пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що тіло виявили мешканці будинку близько 9 год ранку.
Відомо, що це - лучанин 1960 року народження.
Слідів насильницької смерті не виявили, тіло направили на судово-медичну експертизу.
Деталі - згодом.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".
Інформацію підтвердили в пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що тіло виявили мешканці будинку близько 9 год ранку.
Відомо, що це - лучанин 1960 року народження.
Слідів насильницької смерті не виявили, тіло направили на судово-медичну експертизу.
Деталі - згодом.
Головне фото - ілюстративне.
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