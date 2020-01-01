У Луцьку в під'їзді будинку знайшли тіло чоловіка





Про це



Інформацію підтвердили в пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що тіло виявили мешканці будинку близько 9 год ранку.



Відомо, що це - лучанин 1960 року народження.



Слідів насильницької смерті не виявили, тіло направили на судово-медичну експертизу.



Деталі - згодом.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 вересня, у Луцьку на вулиці Набережній, 8а в під'їзді будинку виявили тіло чоловіка.Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".Інформацію підтвердили в пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що тіло виявили мешканці будинку близько 9 год ранку.Відомо, що це - лучанин 1960 року народження.Слідів насильницької смерті не виявили, тіло направили на судово-медичну експертизу.Деталі - згодом.

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