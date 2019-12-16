На Волині розшукують безвісти зниклого пенсіонера
Сьогодні, 12:34
Поліцейські розшукують безвісти зниклого Лисенка Олександра Сергійовича, 10 квітня 1944 року народження. Чоловік уродженець та житель села Менчичі Іваничівського району.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, просять зателефонувати за номерами: 0668331368, 0931271036, або спецлінію 102.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, просять зателефонувати за номерами: 0668331368, 0931271036, або спецлінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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