На Волині зупинили вантажівку з «лівою» деревиною. ФОТО





Про це



Транспортний засіб був завантажений 40 колодами дуба. Керував вантажівкою – 46-річний житель Маневицького району.



Правоохоронці оглянули деревину, як виявилось, на колодах було відсутнє, передбачене законодавством, маркування, а водій не пред’явив жодних документів на дерево.



Нині вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Триває розслідування щодо виявлення походження деревини та підрахунку збитків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора працівники сектору реагування патрульної поліції на автодорозі у селі Дерно Ківерцівського району зупинили вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Транспортний засіб був завантажений 40 колодами дуба. Керував вантажівкою – 46-річний житель Маневицького району.Правоохоронці оглянули деревину, як виявилось, на колодах було відсутнє, передбачене законодавством, маркування, а водій не пред’явив жодних документів на дерево.Нині вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.Триває розслідування щодо виявлення походження деревини та підрахунку збитків.

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