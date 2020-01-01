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На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія

На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія
Поліцейські викрили 17-річного жителя Луцького району у вчиненні низки крадіжок.

Зазначається, що хлопець проникав у житло та інші приміщення, звідки викрадав гроші. Загалом він скоїв п’ять таких крадіжок та викрав у громадян близько 60 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На викрадені гроші був придбаний автомобіль ВАЗ. Транспортний засіб та знаряддя вчинення злочинів правоохоронці вилучили.

Нині вирішують питання про оголошення неповнолітньому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія
На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія
На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія


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Теги: злодій, крадіжка, ВАЗ
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