На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія
Сьогодні, 13:05
Поліцейські викрили 17-річного жителя Луцького району у вчиненні низки крадіжок.
Зазначається, що хлопець проникав у житло та інші приміщення, звідки викрадав гроші. Загалом він скоїв п’ять таких крадіжок та викрав у громадян близько 60 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На викрадені гроші був придбаний автомобіль ВАЗ. Транспортний засіб та знаряддя вчинення злочинів правоохоронці вилучили.
Нині вирішують питання про оголошення неповнолітньому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.
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Зазначається, що хлопець проникав у житло та інші приміщення, звідки викрадав гроші. Загалом він скоїв п’ять таких крадіжок та викрав у громадян близько 60 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На викрадені гроші був придбаний автомобіль ВАЗ. Транспортний засіб та знаряддя вчинення злочинів правоохоронці вилучили.
Нині вирішують питання про оголошення неповнолітньому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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