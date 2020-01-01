Ще три країни відкрили в’їзд для українців





Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - передає



"Станом на 3 вересня відкритими та відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співгромадяни. Три країни до цього списку додалося у порівнянні з минулим тижнем. Загалом за останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго", - зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В’їзд для українців відкрили Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго – загалом вже 48 країн.Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - передає УНН. "Станом на 3 вересня відкритими та відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співгромадяни. Три країни до цього списку додалося у порівнянні з минулим тижнем. Загалом за останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго", - зазначив він.

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