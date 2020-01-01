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Ще три країни відкрили в’їзд для українців

Ще три країни відкрили в’їзд для українців
В’їзд для українців відкрили Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго – загалом вже 48 країн.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - передає УНН.

"Станом на 3 вересня відкритими та відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співгромадяни. Три країни до цього списку додалося у порівнянні з минулим тижнем. Загалом за останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго", - зазначив він.


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Теги: в’їзд, українці, МЗС
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