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У Луцьку через змагання тимчасово зупинять рух транспорту

У Луцьку через змагання тимчасово зупинять рух транспорту
У Луцьку 5 вересня з 8 до 12 години відбудуться XV Міжнародні змагання з легкої атлетики зі спортивної ходьби "Луцька десятка". У зв’язку з цим на проспекті Волі – від вулиці Паркової до вулиці Сенатора тимчасово буде зупинений рух транспорту.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Також 6 вересня з 7:30 до 13 години відбудуться змагання "Лучеськ півмарафон 2020" та відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе за маршрутом: пр-т Волі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки – вул. Глушець – вул. Архітектора Метильницького – вул. Дубнівська – пр-т Волі. На цій ділянці також буде тимчасово зупинений рух транспорту.

Безпеку дорожнього руху забезпечуватимуть екіпажі патрульної поліції.


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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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