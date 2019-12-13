У Луцьку через змагання тимчасово зупинять рух транспорту

У Луцьку 5 вересня з 8 до 12 години відбудуться XV Міжнародні змагання з легкої атлетики зі спортивної ходьби "Луцька десятка". У зв’язку з цим на проспекті Волі – від вулиці Паркової до вулиці Сенатора тимчасово буде зупинений рух транспорту.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Також 6 вересня з 7:30 до 13 години відбудуться змагання "Лучеськ півмарафон 2020" та відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе за маршрутом: пр-т Волі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки – вул. Глушець – вул. Архітектора Метильницького – вул. Дубнівська – пр-т Волі. На цій ділянці також буде тимчасово зупинений рух транспорту.Безпеку дорожнього руху забезпечуватимуть екіпажі патрульної поліції.