Конфіскат на 30 мільйонів гривень: на Волині викрили масштабне підпільне виробництво цигарок. ВІДЕО





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Виробничі потужності дозволяли виробляти понад 1,5 мільйона пачок цигарок щомісяця. Використовуючи логотипи відомих тютюнових виробників, зловмисники реалізовували продукцію через мережу роздрібної та оптової торгівлі на території двох областей.



Оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили організаторів масштабного підпільного виробництва тютюнових виробів. До організації причетні двоє громадян – мешканці Львівської та Волинської областей.



На підставних осіб вони орендували приміщення, встановили промислове обладнання та налагодили повний технологічний цикл з виробництва цигарок – від переробки сировини до готової продукції для її подальшої реалізації кінцевому споживачеві.



Підпільні цехи знаходилися на території Турійського району Волинської області. Також поліцейські з’ясували і місця зберігання готової продукції та матеріалів для її виготовлення.



Працювали цехи у закритому режимі, забезпечувати безперебійне їх функціонування та збут продукції організаторам допомагали ще чотири особи. Для конспірації своєї незаконної діяльності зловмисники постійно змінювали номери телефонів.



Використовуючи логотипи відомих тютюнових виробників, реалізовували продукцію через мережу роздрібної та оптової торгівлі на території Львівської та Волинської областей.



У четвер, 3 вересня, поліцейські за підтримки оперативників управління стратегічних розслідувань Волині провели санкціоновані обшуки за місцем виробництва тютюнової продукції.



Правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання, 17 000 пачок цигарок, 474 ящики із фільтрами для цигарок, три тонни сировини тютюну, 5 000 марок акцизного податку України та інші речі для пакування та фасування продукції. Вартість вилученого майна, за попередніми підрахунками, становить 30 мільйонів гривень.



Вирішують питання про повідомлення організаторам та учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 28 ст. ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.



Проводяться заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та збуту фальсифікованої тютюнової продукції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівські поліцейські ліквідували масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів. Підпільні цехи знаходилися на території Волинської області.Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.Виробничі потужності дозволяли виробляти понад 1,5 мільйона пачок цигарок щомісяця. Використовуючи логотипи відомих тютюнових виробників, зловмисники реалізовували продукцію через мережу роздрібної та оптової торгівлі на території двох областей.Оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили організаторів масштабного підпільного виробництва тютюнових виробів. До організації причетні двоє громадян – мешканці Львівської та Волинської областей.На підставних осіб вони орендували приміщення, встановили промислове обладнання та налагодили повний технологічний цикл з виробництва цигарок – від переробки сировини до готової продукції для її подальшої реалізації кінцевому споживачеві.Підпільні цехи знаходилися на території Турійського району Волинської області. Також поліцейські з’ясували і місця зберігання готової продукції та матеріалів для її виготовлення.Працювали цехи у закритому режимі, забезпечувати безперебійне їх функціонування та збут продукції організаторам допомагали ще чотири особи. Для конспірації своєї незаконної діяльності зловмисники постійно змінювали номери телефонів.Використовуючи логотипи відомих тютюнових виробників, реалізовували продукцію через мережу роздрібної та оптової торгівлі на території Львівської та Волинської областей.У четвер, 3 вересня, поліцейські за підтримки оперативників управління стратегічних розслідувань Волині провели санкціоновані обшуки за місцем виробництва тютюнової продукції.Правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання, 17 000 пачок цигарок, 474 ящики із фільтрами для цигарок, три тонни сировини тютюну, 5 000 марок акцизного податку України та інші речі для пакування та фасування продукції. Вартість вилученого майна, за попередніми підрахунками, становить 30 мільйонів гривень.Вирішують питання про повідомлення організаторам та учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 28 ст. ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.Проводяться заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та збуту фальсифікованої тютюнової продукції.

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