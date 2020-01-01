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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки

У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки
4 вересня у Володимирі-Волинському та районі зафіксували 23 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Зауважують, що отримали результати ПЛР-тестування за 27 серпня, з яких 23 – позитивні.

В місті продовжують проведення заходів із запобігання поширенню інфекції та надання медичної допомоги пацієнтам, які відповідають визначенню випадку COVID-19.

«У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації із захворюваністю на гостру респіраторну хворобу COVID-19 просимо мешканців міста дотримуватись усіх протиепідемічних заходів», – йдеться у офіційному повідомленні мерії.

Зауважимо, що станом на ранок 4 вересня Волинський обласний лабораторний центр повідомляв про 406 підтверджених випадків недуги у Володимир-Волинському районі (у тому числі 6 летальних).

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Теги: коронавірус, Волинь, Володимир-Волинський, ПЛР, тестування
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