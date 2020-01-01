У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки
Сьогодні, 15:23
4 вересня у Володимирі-Волинському та районі зафіксували 23 нових випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Зауважують, що отримали результати ПЛР-тестування за 27 серпня, з яких 23 – позитивні.
В місті продовжують проведення заходів із запобігання поширенню інфекції та надання медичної допомоги пацієнтам, які відповідають визначенню випадку COVID-19.
«У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації із захворюваністю на гостру респіраторну хворобу COVID-19 просимо мешканців міста дотримуватись усіх протиепідемічних заходів», – йдеться у офіційному повідомленні мерії.
Зауважимо, що станом на ранок 4 вересня Волинський обласний лабораторний центр повідомляв про 406 підтверджених випадків недуги у Володимир-Волинському районі (у тому числі 6 летальних).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Зауважують, що отримали результати ПЛР-тестування за 27 серпня, з яких 23 – позитивні.
В місті продовжують проведення заходів із запобігання поширенню інфекції та надання медичної допомоги пацієнтам, які відповідають визначенню випадку COVID-19.
«У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації із захворюваністю на гостру респіраторну хворобу COVID-19 просимо мешканців міста дотримуватись усіх протиепідемічних заходів», – йдеться у офіційному повідомленні мерії.
Зауважимо, що станом на ранок 4 вересня Волинський обласний лабораторний центр повідомляв про 406 підтверджених випадків недуги у Володимир-Волинському районі (у тому числі 6 летальних).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 3 вересня
03 вересень, 10:32
Коментарі 0
Останні новини
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Сьогодні, 15:43
На волинському підприємстві виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 15:35
У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки
Сьогодні, 15:23
Конфіскат на 30 мільйонів гривень: на Волині викрили масштабне підпільне виробництво цигарок. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10