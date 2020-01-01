У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки

4 вересня у Володимирі-Волинському та районі зафіксували 23 нових випадки захворювання на коронавірус.Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.Зауважують, що отримали результати ПЛР-тестування за 27 серпня, з яких 23 – позитивні.В місті продовжують проведення заходів із запобігання поширенню інфекції та надання медичної допомоги пацієнтам, які відповідають визначенню випадку COVID-19.«У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації із захворюваністю на гостру респіраторну хворобу COVID-19 просимо мешканців міста дотримуватись усіх протиепідемічних заходів», – йдеться у офіційному повідомленні мерії.Зауважимо, що станом на ранок 4 вересня Волинський обласний лабораторний центр повідомляв про 406 підтверджених випадків недуги у Володимир-Волинському районі (у тому числі 6 летальних).