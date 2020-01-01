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Патріарх Філарет захворів на коронавірус

Патріарх Філарет захворів на коронавірус
У патріарха Православної церкви України Філарета діагностували коронавірус. Наразі його госпіталізували до медичного закладу, де він пройде курс лікування.

Інформацію про хворобу патріарха Філарета вже підтвердили в Українській православній церкві Київського патріархату, - пише 24 канал.

Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний.

"Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета, – попросили в УПЦ.

Лише напередодні патріарх провождив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.

Богослужіння за участі Філарета 3 вересня.



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Теги: Філарет, коронавірус
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