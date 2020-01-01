Патріарх Філарет захворів на коронавірус





Інформацію про хворобу патріарха Філарета вже підтвердили в Українській православній церкві Київського патріархату, - пише



Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний.



"Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета, – попросили в УПЦ.



Лише напередодні патріарх провождив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.



Богослужіння за участі Філарета 3 вересня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У патріарха Православної церкви України Філарета діагностували коронавірус. Наразі його госпіталізували до медичного закладу, де він пройде курс лікування.Інформацію про хворобу патріарха Філарета вже підтвердили в Українській православній церкві Київського патріархату, - пише 24 канал. Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний."Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета, – попросили в УПЦ.Лише напередодні патріарх провождив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.Богослужіння за участі Філарета 3 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію