Патріарх Філарет захворів на коронавірус
Сьогодні, 16:23
У патріарха Православної церкви України Філарета діагностували коронавірус. Наразі його госпіталізували до медичного закладу, де він пройде курс лікування.
Інформацію про хворобу патріарха Філарета вже підтвердили в Українській православній церкві Київського патріархату, - пише 24 канал.
Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний.
"Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета, – попросили в УПЦ.
Лише напередодні патріарх провождив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.
Богослужіння за участі Філарета 3 вересня.
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Інформацію про хворобу патріарха Філарета вже підтвердили в Українській православній церкві Київського патріархату, - пише 24 канал.
Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний.
"Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета, – попросили в УПЦ.
Лише напередодні патріарх провождив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.
Богослужіння за участі Філарета 3 вересня.
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