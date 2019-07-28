На Рівненщині через спалах кишкової інфекції серед учнів закрили школу





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Зокрема, 3 вересня в Ясногірську амбулаторію звернулися за медичною допомогою 11 дітей (учні 1,2,4,6,7 класів), які після огляду направлені на амбулаторне лікування. Всього в школі навчається 549 дітей.



Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться епідемічне розслідування, відібрали проби води для лабораторно-інструментальних досліджень та здійснюють всі необхідні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху.



Провели позачергове засідання комісії ТЕБ та НС Сарненського району, прийняли рішення зупинити навчальний процес та роботу харчоблоку з 4.09.2020 року (протокол №46 від 03.09.2020 року).



Про результати розслідування та дані лабораторно-інструментальних досліджень повідомлять пізніше.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ясногірка Сарненського району Рівненської області зареєстрували спалах кишкової інфекції серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст.Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби у Рівненській області.Зокрема, 3 вересня в Ясногірську амбулаторію звернулися за медичною допомогою 11 дітей (учні 1,2,4,6,7 класів), які після огляду направлені на амбулаторне лікування. Всього в школі навчається 549 дітей.Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться епідемічне розслідування, відібрали проби води для лабораторно-інструментальних досліджень та здійснюють всі необхідні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху.Провели позачергове засідання комісії ТЕБ та НС Сарненського району, прийняли рішення зупинити навчальний процес та роботу харчоблоку з 4.09.2020 року (протокол №46 від 03.09.2020 року).Про результати розслідування та дані лабораторно-інструментальних досліджень повідомлять пізніше.

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