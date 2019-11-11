28-річній жінці з Волині, яка пережила два інсульти, допомогли оформити інвалідність
Сьогодні, 17:07
28-річній Олені Шабровій із Нововолинська, яка після двох інсультів не могла оформити інвалідність, допомогли вирішити цю проблему.
Нагадаємо, що жінка має неповний параліч руки і ноги. Проживає одна і немає жодних доходів. Так кореспондентам Суспільного розповіла сусідка Олени Ірина Бойко 28-го серпня, - пише Буг.
На початку серпня Ірина допомогла Олені підписати декларацію із сімейним лікарем.
Головна лікарка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка пообіцяла посприяти якнайшвидшому оформленню групи інвалідності для жінки, щоб вона мала засоби для життя.
4-го вересня Попіка розповіла БУГу, що Олені оформили І групу інвалідності. Додає, що отримання інвалідності для людей, які не мають змоги пересуватися самостійно, відбувається за певною процедурою.
Лікарі для огляду Олени виїздили додому, а на медико-соціальну експертну комісію жінку відвезли в Ковель.
“Олену оглянув сімейний лікар та невролог, й інші медики. У Нововолинську працівники МСЕКу в відпустці, тому вирішили для швидшого оформлення направити жінку до Ковеля”, – розповіла головна лікарка ЦПМСД.
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Нагадаємо, що жінка має неповний параліч руки і ноги. Проживає одна і немає жодних доходів. Так кореспондентам Суспільного розповіла сусідка Олени Ірина Бойко 28-го серпня, - пише Буг.
На початку серпня Ірина допомогла Олені підписати декларацію із сімейним лікарем.
Головна лікарка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка пообіцяла посприяти якнайшвидшому оформленню групи інвалідності для жінки, щоб вона мала засоби для життя.
4-го вересня Попіка розповіла БУГу, що Олені оформили І групу інвалідності. Додає, що отримання інвалідності для людей, які не мають змоги пересуватися самостійно, відбувається за певною процедурою.
Лікарі для огляду Олени виїздили додому, а на медико-соціальну експертну комісію жінку відвезли в Ковель.
“Олену оглянув сімейний лікар та невролог, й інші медики. У Нововолинську працівники МСЕКу в відпустці, тому вирішили для швидшого оформлення направити жінку до Ковеля”, – розповіла головна лікарка ЦПМСД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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