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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі – без опадів. У Любешеві можливий невеликий дощ. У неділю в регіоні буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +13 до +16 градусів, удень до +17…+24. Вітер південно-західний, західний, північно-західний і південний, 1-6 м/с. На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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