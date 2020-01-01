Волинянці загрожує покарання за наклеп на односельчанина, який «викрав її мотоцикл»





На сайті Горохівського відділу поліції у Facebook



Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).



Зокрема, жінка звернулася до відділу поліції із заявою про притягнення односельчанина до кримінальної відповідальності за таємне викрадення її мотоцикла.



За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування в ході якого факт незаконного заволодіння транспортним засобом не знайшов свого підтвердження. Натомість правоохоронці встановили, що заявниця здійснила завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.



Правопорушниці загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.



Триває досудове слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 43-річну мешканку села Пірванче Горохівського району можуть покарати за надання неправдивих свідчень проти односельчанина, який «викрав її мотоцикл».На сайті Горохівського відділу поліції у Facebook повідомили , що трапилося це 4 вересня.Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).Зокрема, жінка звернулася до відділу поліції із заявою про притягнення односельчанина до кримінальної відповідальності за таємне викрадення її мотоцикла.За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування в ході якого факт незаконного заволодіння транспортним засобом не знайшов свого підтвердження. Натомість правоохоронці встановили, що заявниця здійснила завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.Правопорушниці загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.Триває досудове слідство.

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