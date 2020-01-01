Українець намагався вивезти з Польщі майже 500 літрів контрабандного вина





Як повідомляє



Пляшки з алкоголем не мали жодних акцизних марок. Чоловік заявив, що вино було куплено в Бельгії й мало бути поставлене на український ринок.



Незаконний товар оціночною вартістю 28 тисяч злотих митники вилучили. Справою наразі займається Національна податкова адміністрація.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Контрабанду вина на суму 28 тис злотих виявили в Медиці.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, 25-річний громадянин України хотів виїхати з Польщі. Під час огляду його автомобіля митники виявили понад 460 літрів вина, виготовленого в Ізраїлі.Пляшки з алкоголем не мали жодних акцизних марок. Чоловік заявив, що вино було куплено в Бельгії й мало бути поставлене на український ринок.Незаконний товар оціночною вартістю 28 тисяч злотих митники вилучили. Справою наразі займається Національна податкова адміністрація.

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