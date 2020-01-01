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Українець намагався вивезти з Польщі майже 500 літрів контрабандного вина

Українець намагався вивезти з Польщі майже 500 літрів контрабандного вина
Контрабанду вина на суму 28 тис злотих виявили в Медиці.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, 25-річний громадянин України хотів виїхати з Польщі. Під час огляду його автомобіля митники виявили понад 460 літрів вина, виготовленого в Ізраїлі.

Пляшки з алкоголем не мали жодних акцизних марок. Чоловік заявив, що вино було куплено в Бельгії й мало бути поставлене на український ринок.

Незаконний товар оціночною вартістю 28 тисяч злотих митники вилучили. Справою наразі займається Національна податкова адміністрація.

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Теги: українець, Польща, вина
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