Помер волинський спортсмен з інвалідністю, що був змушений тяжко працювати, аби вижити

Перестало битися серце спортсмена з Волині, що мав інвалідність II групи.Про це повідомляє ГО "Центр реабілітації осіб з інвалідністю "Джерело життя" у facebook."Наш Микола СтасюкТи уже не з нами...В Тебе були плани на життя...Ти вмів любити...Ти тільки створив свою сім'ю...Ти мав велике бажання вчитися та працювати...Ти любив життя різним...Ти вмів радіти своїм досягненням, перемогам та поразкам ...Ти охоче підтримував друзів,Ти вмів співчувати...Ти був справедливим та рішучим...Страшенно боляче, невимовносумно, неочікувано для усіх нас та дуже тяжко змиритися з втратою.Наші щиросердечні співчуття мамі, дружині та рідним!Ми будемо завжди Тебе пам'ятати!ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!", - йдеться у дописі.Нагадаємо, Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність першої групи.Спортсмен змушений був тяжко працювати, зокрема підсобним робітником на будівництві, аби заробити гроші."Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – ділився Микола.Родині Стасюків неодноразово допомагали та підтримували небайдужі люди.висловлює щире співчуття близьким Миколи Стасюка.